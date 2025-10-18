Sénégal: Prévention du cancer du col de l'utérus - Une caravane de sensibilisation pour la promotion du vaccin lancée

Pour réduire la mortalité liée au cancer du col de l'utérus et sauver des vies, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a initié, dans les artères de Dakar, une caravane de sensibilisation pour la promotion du vaccin destiné aux jeunes filles âgées de 9 à 14 ans.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en collaboration avec ceux de l'Intérieur, de la Famille et de l'Éducation nationale, a initié, depuis, hier, à Dakar, une caravane pour promouvoir la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Cette mobilisation sociale a été lancée par Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, dans les locaux de son département.

Acteurs communautaires, agents de santé, représentants institutionnels et membres d'associations se sont unis pour sensibiliser les parents sur la nécessité de vacciner les filles âgées de 9 à 14 ans, afin de les préserver du cancer du col de l'utérus. Vêtues majoritairement de tenues blanches, assorties de foulards roses, les femmes du ministère de la Santé, du district sanitaire centre et les acteurs communautaires ont arpenté les rues de Dakar pour informer la population sur les bienfaits de la vaccination contre ce cancer intégrée dans le Programme élargi de vaccination (Pev) depuis 2018.

Lors de cette journée de mobilisation sociale, Ibrahima Sy a lancé un appel solennel aux parents. « Le cancer du col de l'utérus fait des ravages. Je voudrais profiter de cette journée pour appeler à l'engagement de toute la communauté (parents, enseignants et corps médical) pour une vaccination de masse des filles âgées de 9 à 14 ans », a-t-il déclaré.

Selon lui, la vaccination permettra de réduire drastiquement les cas de cancer du col de l'utérus. Le ministre a insisté sur l'importance de prévenir cette maladie en vaccinant les jeunes filles avant qu'elles ne soient exposées au virus. « L'État a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la gratuité et la disponibilité du vaccin, afin de sauver des milliers de jeunes filles.

Nous ne voulons plus, dans un avenir proche, voir une femme perdre la vie à cause du cancer du col de l'utérus. Avec tout ce qui a été mis en place pour faciliter la vaccination et avec un engagement ferme des communautés, nous pourrons stopper la progression du cancer sous peu », a soutenu M. Sy. Pour le ministère de l'Éducation nationale, représenté par Bousso Ndiapaly Diaw, cette campagne s'inscrit dans une logique d'intégration de la prévention sanitaire dans le milieu scolaire. «Notre département fera le nécessaire pour appuyer cette vaccination afin de sauver des vies dans le futur », a-t-elle affirmé.

Cette caravane s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris par le gouvernement du Sénégal pour atteindre les objectifs de santé publique mondiale, notamment ceux de l'Organisation mondiale de la Santé (Oms), qui préconise la vaccination systématique des jeunes filles contre le virus du papillome humain (Vph), principal responsable du cancer du col de l'utérus.