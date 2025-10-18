Togo: Déforestation, durabilité - Le pays s'exprime au sommet mondial du café

Le 140e Conseil de l'Organisation Internationale du Café (OIC) s'est déroulé du 13 au 17 octobre à San Pedro Sula (Honduras).

Cette rencontre ouverte par la présidente du Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento, a rassemblé des délégations officielles, acteurs privés et partenaires techniques autour des principaux défis de la filière.

Le Togo était représenté par Enselme Gouthon, secrétaire général du Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC).

Les participants ont évoqué la mise en oeuvre du 'Règlement Zéro Déforestation' de l'Union Européenne. Ils ont insisté sur la nécessité d'une application inclusive de ce dispositif dont la mise en oeuvre pourrait être reportée d'un an pour permettre une meilleure préparation des pays producteurs.

Le groupe de travail public-privé du Café de l'OIC a présenté plusieurs initiatives visant à accompagner les producteurs dans l'adoption de pratiques durables, en conformité avec les nouvelles exigences européennes.

Le Togo a été invité à partager son expérience en matière de mise en conformité aux exigences environnementales, notamment dans le cadre de la traçabilité et de la durabilité des chaînes de valeur café et cacao.

Pour Enselme Gouthon, la présence du Togo à ces rencontres fait partie d'une stratégie de diplomatie agricole et environnementale dans un contexte de durcissement des normes internationales.

Elle renforce aussi la position du pays au sein des instances africaines et mondiales du café.