Togo: Le championnat reprend le 26 octobre

La nouvelle saison du championnat de première division(D1) est lancée. La Fédération togolaise de football (FTF) a dévoilé le calendrier de la saison.

La compétition se déroulera en deux phases. La phase aller, composée de 13 journées, s'étendra du 26 octobre 2025 au 25 janvier 2026. Elle sera suivie de la phase retour, programmée du 15 février au 24 mai 2026, soit un total de 26 journées.

Quatorze clubs sont en lice pour décrocher le titre national, avec à leur tête l'ASCK (Association Sportive des Chauffeurs de la Kozah), championne en titre, qui tentera de défendre sa couronne face à une concurrence déterminée.

En prélude à cette nouvelle saison, la traditionnelle Super Coupe servira d'échauffement. Le duel opposera le champion ASCK au vice-champion Gbohloé-su des Lacs, le 19 octobre.

La FTF entend faire de cette saison une réussite, avec des efforts sur la professionnalisation, la sécurité des stades et la promotion du football local.