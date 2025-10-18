Madagascar: Les défis et urgences qui attendent le colonel Michael Randrianirina

18 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Guilhem Fabry

Accès à l'eau et à l'électricité, lutte contre la corruption, meilleures perspectives pour la jeunesse... Les défis et urgences qui attendent le nouveau président malgache Michael Randrianirina sont immenses au lendemain de son investiture. Et les attentes de la population sont très grandes. Le nouveau chef de l'État devra avancer sous l'oeil attentif de la Gen Z.

Après l'État de grâce et la liesse populaire dans les rues d'Antananarivo, Michael Randrianirina va devoir s'attaquer aux problèmes qui minent Madagascar. Presque tous les signaux sont au rouge. La Banque mondiale note que 64% de la population n'a pas du tout accès à l'électricité. Dans les centres urbains, les infrastructures énergétiques vieillissantes et insuffisantes ne peuvent répondre à tous les besoins.

Environ 8 Malgaches sur 10 vivaient l'an passé sous le seuil de pauvreté. Madagascar est le seul pays au monde à n'avoir cessé de s'appauvrir au cours des dernières décennies sans avoir connu de conflit majeur. Cette pauvreté frappe la GenZ de plein fouet. Cités universitaires insalubres, chômage ou emplois précaires sont le lot de la très grande majorité des étudiants et jeunes travailleurs. Selon les estimations, environ 400 000 jeunes entrent sur le marché du travail chaque année.

En matière de corruption, Madagascar figurait à la 140e place sur 180 pays dans le classement de la perception de la corruption de Transparency International en 2024. À peine investi, le nouveau président n'a pas encore annoncé de mesures concrètes pour améliorer les conditions de vie des Malgaches, mais a promis « une rupture avec le passé ».

Nos exigences, encore une fois, c'est au niveau de nos revendications : assainissement, surveillance, anti-corruption, refonte du système, concertation nationale, élection propre. Donc le message c'est que le colonel lui-même a promis de nous écouter. 

