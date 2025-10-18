Madagascar: Mamy Ravatomanga admis en clinique

18 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Le président-directeur général du groupe SODIAT, Mamy Ravatomanga, est admis dans une clinique depuis trois jours, selon son avocat, Me Siddhartha Hawoldar, alors qu'un mandat d'arrêt international a été émis contre lui par le Pôle anti-corruption (PAC) d'Antananarivo.

Le document, signé par Rakotonanahary Rojosoa, doyenne des juges d'instruction du PAC, évoque de graves accusations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en vertu des articles 1, 39 et 44 de la loi n° 2018-043 sur la lutte contre ces infractions.

Selon les termes du mandat, le chef d'entreprise est recherché activement pour des faits présumés de manipulation de fonds et d'opérations financières illicites menées à travers plusieurs structures économiques rattachées à son groupe. Le dossier, suivi de près par la juridiction de première instance d'Antananarivo, s'inscrit dans le cadre d'une vaste enquête sur les flux financiers entre Madagascar et l'étranger.

Le mandat, daté du 16 octobre, ordonne à tous les huissiers et agents de la force publique d'arrêter et de conduire Ravatomanga à la Maison centrale d'Antanimora, où il sera maintenu en détention préventive jusqu'à nouvel ordre. L'ordre judiciaire précise que le document tient lieu de titre d'écrou immédiat, sans visa préalable, conformément à l'article 109 du Code de procédure pénale malgache.

