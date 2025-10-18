Ile Maurice: Une livraison contrôlée mène à l'arrestation de deux Malgaches

Les limiers de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) ont intercepté, mercredi soir, une opération d'importation de drogue en provenance de Madagascar. Deux Malgaches ont été arrêtés.

Environ 140 grammes de cannabis ont été dissimulés dans un blender. L'opération, menée par les limiers Gunesee, Goorapah, Choken-Gojadhur et leur équipe, s'est déroulée le 15 octobre à 19 h 16 à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam, lors de l'arrivée du vol MK289 en provenance de Madagascar. Les officiers de l'ADSU, en compagnie des agents des douanes, ont intercepté un passager, Dinarimanana Tommy Ricka Rabearinoro, âgé de 29 ans, chauffeur de profession et originaire d'Antananarivo.

Lors de la fouille de ses bagages, un carton portant un nom et un numéro de téléphone mauricien a attiré l'attention des enquêteurs. À l'intérieur, un blender électrique a été découvert, et son socle contenait deux sachets remplis de feuilles de cannabis. Une opération de livraison contrôlée (control delivery) a ensuite été mise en place sous la supervision des officiers de l'ADSU. Le lendemain matin, le jeudi 16 octobre, à 10 h 05, un second suspect, Narisetra Michael Randrianjafy, âgé de 37 ans, s'est présenté à Vallée-Pitot pour récupérer le colis piégé. Il a aussitôt été arrêté.

Une perquisition a été effectuée à son domicile à Vallée-Pitot, mais aucun autre produit illicite n'a été découvert. Les deux suspects ont été placés en détention : Rabearinoro au centre de détention de Vacoas et Randrianjafy au centre de Piton, sur ordre du surintendant Imembaccus. L'enquête se poursuit pour déterminer l'ampleur du réseau et identifier d'éventuels complices.

