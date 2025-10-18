Ile Maurice: Un adolescent s'évade lors d'une comparution au tribunal pour enfants

18 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Un détenu de 16 ans a réussi à s'évader jeudi matin lors de sa comparution devant le tribunal pour enfants pour des affaires de vol aggravé et d'extorsion, suscitant une vaste opération policière pour le retrouver.

Selon les informations recueillies, le jeune avait été escorté par deux policiers depuis le poste de Rose-Belle afin de répondre à sa comparution. Le magistrat avait précisé que le dossier principal serait déposé le 6 novembre et que le jeune détenu resterait placé au centre correctionnel pour mineurs jusqu'à cette date. Cependant, une demande de libération sous caution avait été acceptée pour le 30 octobre.

Au cours de la journée, le jeune a demandé à se rendre aux toilettes. Un policier l'a accompagné pour surveiller ses faits et gestes, tandis qu'un autre effectuait des formalités administratives. Après être sorti des toilettes, le mineur a donné un coup de pied à l'un des policiers, profitant du sol glissant pour s'enfuir avant que la surveillance puisse être rétablie.

La mère de l'adolescent, qui se trouvait à proximité, a rapidement informé la police de la fuite. Les autorités ont immédiatement déclenché des recherches, utilisant les caméras de sécurité et se rendant dans plusieurs quartiers, notamment le marché, la zone de Baie-du-Tombeau et le domicile de la mère et de la grand-mère à Barkly. Malgré les efforts des policiers, l'adolescent avait déjà pris la fuite vers une destination inconnue.

Le policier, qui avait été agressé a été conduit à l'hôpital pour traitement pour des douleurs au bas du dos. Il a été examiné et a obtenu un congé médical. Les policiers ont également informé le centre correctionnel pour mineurs de l'incident et ont ouvert une enquête sur l'évasion du jeune homme.

La police poursuit ses recherches pour retrouver le fugitif.

