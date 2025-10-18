Afrique: Supercoupe 2025 - Pyramids FC - Jurčić affiche sa confiance

Le coach égyptien Krunoslav Jurčić a confirmé que son équipe est prête pour la rencontre très attendue ce samedi 18 octobre au stade du Défense aérienne au Caire, face au Marocain Renaissance de Berkane, pour la TotalEnergies CAF Supercoupe 2025.

En conférence de presse, le technicien croate a insisté sur le respect de tous les adversaires, tout en rappelant que l'objectif reste clair : conserver le titre de champion d'Afrique décroché en TotalEnergies CAF Ligue des Champions 2024/25. « Nous respectons tous nos concurrents, mais notre priorité est de rester champions », a-t-il souligné. Il a également reconnu la force de Renaissance de Berkane, soulignant l'expérience de ses joueurs qui en fait un adversaire solide.

Malgré un effectif complet réuni seulement depuis deux jours après le retour des internationaux, Jurčić se dit confiant. « Nous sommes champions d'Afrique et demi-champions du monde. Notre ambition est d'ajouter une nouvelle coupe à l'armoire à trophées de Pyramids FC », a-t-il déclaré. Pour lui, le collectif prime : « Même avec quelques absents, Pyramids est capable de l'emporter. Nous avons déjà remporté des titres majeurs sans certains joueurs clés et nous voulons répéter cette réussite. »

Enfin, le coach a lancé un message aux supporters : « J'invite le public égyptien à venir nous soutenir. Nous représentons l'Égypte et les spectateurs présents assisteront à un spectacle de qualité et partageront notre joie en cas de sacre continental. »

Avec confiance et pragmatisme, Jurčić et ses hommes s'apprêtent à relever un défi de taille, entre ambition et devoir de représenter l'Égypte au sommet du football africain.