Afrique: Mouine Chaâbani (RS Berkane) - « Nous sommes prêts et nous nous battrons pour offrir la Supercoupe à nos supporters »

À la veille de la TotalEnergies CAF Supercoupe 2025, qui opposera ce samedi 18 octobre au stade du 30 Juin du Caire la RS Berkane au Pyramids FC, l'entraîneur du club marocain, Mouine Chaâbani, a affiché la détermination de son équipe. Le technicien tunisien s'attend à « un match relevé » face à un adversaire qu'il juge « solide et ambitieux ».

« C'est une rencontre entre les deux champions du continent. Tout joueur ou entraîneur rêve de disputer ce type de finale. La Supercoupe est une compétition prestigieuse, elle a une signification particulière pour tous ceux qui y participent », a déclaré Chaâbani en conférence de presse d'avant-match.

S'il reconnaît la qualité du Pyramids FC, sacré champion de la Ligue des champions après avoir éliminé plusieurs poids lourds du continent, le coach de Berkane rappelle que son équipe possède, elle aussi, une solide expérience africaine :

« Nous respectons Pyramids, un club qui a franchi un grand palier ces dernières saisons. Mais la RS Berkane sait gérer les grands rendez-vous. C'est une formation aguerrie aux compétitions africaines et qui connaît la saveur des finales. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Touché par quelques absences, Chaâbani refuse pourtant d'y voir une excuse :

« Il est vrai que nous avons quelques forfaits, mais j'ai une totale confiance en mon groupe. Tous les joueurs sont prêts à livrer une grande prestation, à la hauteur du club et de nos ambitions. »

Conscient que la rencontre se disputera dans un contexte particulier, le Tunisien insiste sur la force mentale de ses hommes :

« Cette Supercoupe ne se joue pas sur terrain neutre. Nous affrontons Pyramids chez lui, au Caire, ce qui lui offre un léger avantage. Mais nous sommes préparés à cela. Nous irons au combat avec la volonté de décrocher le titre et de rendre nos supporters fiers. »

À ses côtés, le milieu de terrain Yassine El Bahri a livré un message empreint de confiance et de gratitude.

« Nous sommes prêts physiquement et mentalement. L'objectif est clair : livrer un grand match, digne de deux champions d'Afrique, et ramener le trophée au Maroc. »

Le joueur a également tenu à saluer l'accueil reçu dans la capitale égyptienne :

« L'ambiance est magnifique. Les Égyptiens nous ont très bien reçus, et cela nous met dans les meilleures conditions pour nous concentrer sur notre objectif. »

Avant le coup d'envoi, une certitude règne dans le camp berkani : le club orange ne se rendra pas au Caire en simple figurant. Chaâbani et ses hommes veulent prolonger la belle histoire continentale de Berkane -- et prouver une fois encore que le mental marocain sait briller sur la plus haute scène africaine.