Afrique: La bataille pour la suprématie africaine - Pyramids - Berkane, un duel au sommet

Le décor est planté et le rendez-vous est donné. Samedi, à 20 heures (17h GMT), le Pyramids FC et le RS Berkane s'affrontent au stade du 30 Juin pour la TotalEnergies CAF Supercoupe 2025, une rencontre unique qui sacre chaque année le roi des clubs africains.

Trente-quatre ans après la première édition, disputée en 1993 entre le Wydad Casablanca et Africa Sports d'Abidjan, la tradition se perpétue : les vainqueurs de la Ligue des Champions, Pyramids FC, défient ceux de la Coupe de la Confédération, RS Berkane, dans une confrontation où prestige et puissance se mêlent à l'histoire.

Pyramids, la nouvelle étoile d'Afrique

Le club égyptien a connu une ascension fulgurante. Longtemps perçu comme un outsider, Pyramids FC a brisé le plafond continental en remportant, plus tôt cette année, la TotalEnergies CAF Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Leur victoire en finale (1-1, 2-1) contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns a marqué l'avènement d'une nouvelle force du football africain.

Sous la houlette du Croate Krunoslav Jurčić, les Cairotes ont bâti un football moderne, fondé sur la structure, la précision et l'intensité du pressing. Ce mélange d'organisation rigoureuse et d'audace offensive leur a permis d'imposer un style clair : celui d'une équipe sûre de sa force et prête à durer.

En défense, le capitaine Ali Gabr incarne cette solidité. Patron de la ligne arrière, il dirige ses coéquipiers avec calme et autorité. Devant, l'inévitable Fiston Mayele reste la principale menace : sa vitesse, son sens du but et son réalisme en font l'un des attaquants les plus redoutés du continent.

Berkane, la force tranquille du Maghreb

Face à eux, RS Berkane s'avance avec l'assurance tranquille d'un habitué des grands rendez-vous. Le club marocain, sacré champion de la Coupe de la Confédération (ndlr : en battant Simba 2-0, 1-1) et, pour la première fois, de la Botola Pro League, s'est imposé comme l'une des valeurs sûres du football africain.

Sous la direction du Tunisien Mouïn Chaâbani, l'équipe a gagné en rigueur tactique et en solidité mentale. Le RS Berkane est devenu synonyme d'équilibre : un bloc compact, une discipline exemplaire et une efficacité redoutable sur les coups de pied arrêtés. Des atouts qui en font un adversaire redoutable dans les matchs à enjeu.

Le capitaine Hamza El Moussaoui symbolise cet état d'esprit. Sobre et constant, il inspire par l'exemple, épaulé par le fiable Abdelhak Assal en défense et l'explosif Chadrack Lukombe en attaque. Un trio qui incarne l'alliance de la maîtrise et de la créativité, clé du succès des Oranges.

Deux philosophies, un même rêve

Sur le papier, tout oppose ces deux formations : Pyramids, fort de son élan offensif et de l'avantage du terrain, affronte un Berkane méthodique, fidèle à une approche pragmatique. Jurčić et Chaâbani, deux stratèges respectés sur le continent, tenteront de s'imposer non pas par la force, mais par l'intelligence du jeu.

Dans une rencontre où chaque détail comptera, la Supercoupe 2025 promet un duel d'une intensité rare, symbole du renouveau du football africain. À la fin, il n'y aura qu'un vainqueur, celui qui aura su rester lucide et conquérant jusqu'au bout.