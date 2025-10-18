Afrique: Où regarder - La TotalEnergies CAF Supercoupe 2025, ce samedi

La TotalEnergies CAF Supercoupe 2025 promet de captiver les passionnés de football à travers le monde lorsque le Pyramids FC (Égypte), vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies, affrontera le RS Berkane (Maroc), détenteur de la Coupe de la Confédération TotalEnergies, ce samedi 18 octobre au Caire (Égypte).

La rencontre se déroulera au stade du 30 Juin, avec un coup d'envoi prévu à 20h00 heure locale (17h00 GMT).

La CAF a confirmé que la TotalEnergies CAF Supercoupe 2025 sera diffusée en direct dans plusieurs régions via son réseau officiel de partenaires télévisés, garantissant ainsi aux supporters du monde entier de suivre l'événement.

beIN Sports : au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en France, dans la région Asie-Pacifique et sur le continent américain.

: au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en France, dans la région Asie-Pacifique et sur le continent américain. Canal+ : pour l'Afrique subsaharienne francophone.

: pour l'Afrique subsaharienne francophone. SuperSport : pour les zones anglophones et lusophones d'Afrique subsaharienne, ainsi que d'autres chaînes partenaires comme Vejay XVI .

: pour les zones anglophones et lusophones d'Afrique subsaharienne, ainsi que d'autres chaînes partenaires comme . En Égypte, pays hôte, la rencontre sera diffusée en direct sur ON Sport.

D'autres diffuseurs internationaux retransmettront également le match dans certaines régions en dehors du continent africain, élargissant ainsi l'accès à l'une des plus prestigieuses affiches de clubs africains.

La rencontre sera aussi diffusée en direct sur CAF TV, la chaîne YouTube officielle de la CAF, permettant au public mondial de suivre le match, de visionner des résumés exclusifs, des interviews et des images des coulisses.

Grâce à des partenariats de diffusion renforcés et à l'utilisation de technologies de pointe, les compétitions de la CAF connaissent une croissance notable de leur audience internationale. Cette progression confirme l'attrait mondial croissant du football africain.

Créée en 1993, la Supercoupe de la CAF TotalEnergies oppose chaque année les champions des deux principales compétitions interclubs du continent. À ce jour, 17 clubs différents ont soulevé le trophée, avec Al Ahly en tête du palmarès grâce à huit titres.

Le Pyramids FC participera à cette compétition pour la première fois, tandis que le RS Berkane tentera de remporter sa deuxième Supercoupe, après son sacre en 2022.

Pour plus d'informations sur la TotalEnergies CAF Supercoupe 2025, rendez-vous sur www.cafonline.com.