Afrique: Fiston Mayele - Une première Supercoupe à portée de pied

Le samedi 18 octobre 2025, Fiston Mayele disputera sa première TotalEnergies CAF Supercoupe avec Pyramids FC, au stade du 30 juin au Caire

L'attaquant congolais a terminé meilleur buteur de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions 2024/25 avec 9 buts en 13 matchs

Face à lui, la RS Berkane, vainqueur de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2025, promet un duel serré pour une finale qui s'annonce intense

Fiston Mayele a marqué de son empreinte la saison 2024/25 de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions. Avec 6 buts inscrits en 10 matchs, il a terminé meilleur buteur de la compétition et s'est imposé comme l'un des attaquants africains les plus redoutables. Son efficacité a été décisive lors des matchs clés, notamment en demi-finale et en finale contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns (1-1; 2-1), où son influence sur le terrain a permis à Pyramids FC de s'imposer et de remporter son premier titre continental.

Au-delà des chiffres, c'est sa capacité à se montrer au bon moment qui séduit. Comme l'ont souvent souligné ses entraîneurs, Mayele ne se contente pas de marquer : il organise le jeu, crée des espaces et pousse ses coéquipiers à donner le meilleur. Cette polyvalence et cette mentalité de gagnant ont transformé ce joueur congolais en véritable moteur de l'attaque égyptienne.

Florent Ibenge, qui l'a coaché à l'AS Vita Club, se rappelle : "Fiston avait cette volonté de progresser, de toujours se dépasser. Il avait encore des défauts, mais je voyais en lui un attaquant qui pouvait exploser sur la scène africaine." Même Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards de la République Démocratique du Congo, a reconnu la progression de Mayele : "Fiston a travaillé dur pour s'imposer, il a su évoluer techniquement et mentalement. Son état d'esprit est exemplaire pour un joueur de son âge."

L'état d'esprit d'un joueur prêt pour l'histoire

À l'approche de sa première Supercoupe, Fiston Mayele affiche une sérénité rare. "Je suis très content de jouer ma première Supercoupe d'Afrique. On sait tous que Pyramids est le champion d'Afrique et que Berkane a remporté la Coupe de la Confédération. Du coup, on doit s'affronter en Supercoupe. C'est un match historique pour moi et pour le club", a-t-il confié depuis le Caire.

Pour lui, l'approche est claire : "Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. On est sereins. Comme c'est chez nous, ici à la maison, on va tout donner pour gagner notre première Supercoupe." Toutefois,le Congolais sait que la tâche ne sera pas facile : "Berkane, c'est une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Ce sera un vrai beau match africain."

L'attaquant insiste également sur l'importance du collectif : "Dans tout ce que je fais, mon but, c'est d'aider l'équipe. J'espère être en forme pour ce match, comme tous mes coéquipiers. Parce qu'on joue collectif, ce n'est pas une affaire individuelle. Aujourd'hui, si on parle de Fiston, c'est parce qu'il y a toute une équipe autour de moi."

Il ne ressent aucune pression malgré les attentes : "Quand tu commences à monter, forcément, les gens parlent de toi. À toi de rester concentré, de continuer à progresser, à montrer encore plus. Moi, je reste moi-même : humble, simple, comme je l'ai toujours été. Ce qui compte pour moi, c'est d'aider mon équipe à gagner encore plus de titres."

Une finale à conquérir avec détermination

Fiston Mayele est conscient que chaque détail compte dans une finale continentale. "Dans ce genre de match, toutes les occasions comptent. La moindre chance, il faut la saisir. Ce ne sera pas un match ouvert, il sera fermé, parce qu'en face, il y a une belle opposition. Il faut juste rester optimiste. Chaque occasion, il faut la mettre au fond pour mettre l'équipe à l'abri."

Pour réussir, le joueur mise sur sa détermination et son expérience acquise dans différents championnats africains : "Quand tu arrives dans un pays que tu ne connais pas, t'imposer, ce n'est pas facile. Mais tout dépend aussi de la façon dont on t'accueille. En Tanzanie, j'ai été bien accueilli, comme ici en Égypte. C'est ce qui m'a beaucoup aidé à m'épanouir dans mon jeu. Les stades, les ambiances, tout ça m'a permis de progresser. J'ai aussi croisé pas mal d'entraîneurs qui m'ont aidé à faire évoluer mon style. Maintenant, il me reste à rester concentré et à continuer à marquer."

Le soutien des fans, même à l'étranger, est primordial pour Mayele : "Je pense que nos fans doivent venir nous soutenir au stade. En Égypte, les gens aiment le football et ce genre de match. Comme lors de la finale contre Sundowns, ils étaient là, en nombre, et nous ont soutenus jusqu'à la fin. On leur demande encore de venir pour nous pousser et faire briller le football égyptien."

Enfin, le joueur rappelle que tout se construit autour d'un objectif commun : "Comme je l'ai dit, on est là pour satisfaire nos fans, ceux qui nous ont toujours soutenus et continuent de le faire. On va rester concentrés jusqu'à la fin. Et bien sûr, gagner des trophées reste ce qui motive tout joueur."

Avec un parcours marqué par la constance et la détermination, le joueur de 31 ans s'apprête à écrire un chapitre supplémentaire dans sa carrière, celui d'un joueur prêt à marquer l'histoire lors d'une finale qui pourrait rester gravée dans les mémoires du football africain.