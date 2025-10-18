Afrique: Mondial U-20 - Les Lionceaux de l'Atlas rugissent jusqu'en finale

Le vent venu du Pacifique n'a pas suffi à refroidir l'ardeur des Marocains. Sur la pelouse du stade Elías Figueroa de Valparaíso, les joueurs de Mohamed Ouahbi ont fait plier la France au bout du suspense. Après 120 minutes d'un combat âpre et indécis, ils ont validé leur billet pour la finale aux tirs au but (1-1; 5 tab 4), s'offrant une victoire symbolique autant qu'historique.

Après un quart d'heure d'observation, les débats se sont emballés : la frappe enroulée d'Othmane Maamma a frôlé la barre, avant que Yanis Benchaouch ne s'emploie sur un tir de Mayssam Benama. Le ton était donné. À la 33e minute, le match basculait : Ismaël Baouf obtenait un penalty, Yassir Zabiri trouvait le poteau, mais le ballon rebondissait sur Lisandru Olmeta pour finir au fond. Une réussite chanceuse, mais méritée tant le Maroc dominait les débats.

Les Lionceaux de l'Atlas auraient pu tuer le match cinq minutes plus tard, mais Fouad Zahouani manquait sa reprise face au but vide. Dans la foulée, les Bleuets reprenaient espoir : Ilane Touré forçait Benchaouch à une superbe parade juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, Bernard Diomède jouait la carte du banc, un coaching gagnant. Moustapha Dabo, à peine entré, servait Lucas Michal pour l'égalisation (1-1). Son cinquième but du tournoi, synonyme de place de co-meilleur buteur. Les deux équipes ne parvenaient plus à se départager, malgré l'exclusion du Français Rabby Nzingoula en prolongation (87e).

Blessé, le gardien Benchaouch cédait sa place à Ibrahim Gomis, avant que Ouahbi ne tente un coup de poker en faisant entrer un troisième portier, Abdelhakim Mesbahi, juste avant la séance de tirs au but. Pari osé, mais payant : le Maroc, plus lucide, voyait deux tirs français échouer, celui de Gady Beyuku sur le poteau, puis celui de Djylian N'Guessan à côté. Explosion de joie : les Lions de l'Atlas tiendront leur première finale mondiale dimanche.