Afrique: Supercoupe 2025 - Ali Gabr (Pyramids) : « Notre ambition n'a pas de limites»

Le défenseur égyptien et capitaine de Pyramids FC, Ali Gabr, n'a qu'une seule idée en tête : ajouter la TotalEnergies CAF Supercoup 2025 au palmarès du club. Après avoir remporté la TotalEnergies CAF Ligue des Champions, Pyramids vise le doublé continental face aux Marocains de la RS Berkane, ce samedi 18 octobre au Caire.

Dans une interview exclusive accordée à CAFonline.com, l'Égyptien de 36 ans a évoqué l'état d'esprit de son équipe, le défi à venir et les détails qui font la différence dans les grandes finales.

Ali, comment se passent les préparatifs pour la finale de la Supercoupe TotalEnergies de la CAF ?Ali Gabr : L'entraîneur Krunoslav Jurčić nous a parfaitement préparés pour ce rendez-vous. L'équipe est prête et pleinement concentrée malgré la trêve internationale qui a vu beaucoup de nos joueurs appelés en sélection. Une fois tout le monde revenu à l'entraînement et nous parlons de plus de 14 internationaux, toute l'attention s'est portée sur cette rencontre capitale. RS Berkane est l'une des équipes les plus constantes d'Afrique, et ce match s'annonce difficile. Nous les respectons, mais notre objectif reste clair : tout donner et décrocher notre deuxième titre continental.

Vous jouerez à domicile au Caire. Est-ce un réel avantage, ou les chances sont-elles équivalentes ?

Les deux équipes partent sur un pied d'égalité. Jouer en Égypte aide un peu, bien sûr, mais RS Berkane est habitué à gérer la pression et à performer loin de son public. Ils sont champions en titre de la Coupe de la Confédération et possèdent un effectif de qualité. Pour nous, l'objectif reste le même, quel que soit l'adversaire ou le lieu, Pyramids joue pour remporter les titres.

Remporter pour la première fois la Ligue des champions de la CAF a dû renforcer votre confiance. Cela nourrit-il votre envie de nouveaux trophées ?

Absolument. Soulever le trophée de la Ligue des Champions a été un moment fort pour tout le club pour les joueurs, le staff et la direction. Nous avons affronté de grandes équipes avec une longue tradition continentale, et sortir vainqueurs nous a donné une énorme confiance. Mais l'ADN de Pyramids, c'est l'ambition. Chaque compétition que nous abordons, nous la jouons pour la gagner. Ce premier triomphe nous a donné confiance ; maintenant, nous voulons enchaîner avec la Supercoupe.

Comment évaluez-vous vos chances face à une équipe expérimentée comme RS Berkane, qui connaît bien le football continental ?

C'est un match 50-50. Berkane est champion du Maroc et d'Afrique à sa manière, avec un effectif expérimenté et une identité de jeu claire. Mais nous sommes aussi champions du continent, et notre ambition n'a pas de limites. Nous voulons célébrer la Supercoupe de la CAF au Caire, sous nos couleurs, le 18 octobre.

En tant que capitaine et l'un des joueurs les plus expérimentés, selon vous, quels seront les clés de la victoire ?

Les finales se gagnent sur de petits détails, un moment de concentration, un duel remporté, une erreur évitée. Il faut donner 200 % dans des matchs comme celui-ci. Chaque ballon compte, chaque seconde de concentration est cruciale. Il est vital de rester solide, de ne pas commettre d'erreurs et de ne pas encaisser le premier but, car les buts peuvent arriver à tout moment. En fin de compte, ce sont les détails qui déterminent qui soulèvera le trophée.

Que dites-vous à vos coéquipiers avant un match de cette envergure pour les motiver ?

Je leur rappelle qui nous sommes. Nous sommes champions d'Afrique et notre ambition ne s'arrête jamais. Après la Ligue des champions et la Coupe des trois continents, nous voulons encore plus. À Pyramids, la soif de victoire ne s'éteint jamais. Nous sommes une famille, un seul coeur, et notre promesse commune a toujours été de lutter pour chaque trophée. Inch'Allah, nous célébrerons un nouveau triomphe continental, la Supercoupe au Caire, dans la soirée du 18 octobre.