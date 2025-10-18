Afrique: TotalEnergies CAF Supercoupe - Quand le continent célèbre ses champions

La TotalEnergies CAF Supercoupe reprend ses droits ce samedi 18 octobre au stade du 30 Juin du Caire, avec une affiche alléchante : Pyramids FC, vainqueur de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions, face à la RS Berkane, détentrice de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération. D'un côté, un club égyptien ambitieux qui découvre l'épreuve ; de l'autre, une équipe marocaine rompue aux batailles continentales, sacrée en 2022 et désireuse d'ajouter une nouvelle ligne à son palmarès.

C'est l'un des rendez-vous les plus singuliers du football africain. Une seule rencontre, un seul trophée, mais une symbolique immense : celle de la suprématie sur le continent. Créée en 1993, la Supercoupe opposait à l'origine le champion d'Afrique des clubs au vainqueur de la Coupe des vainqueurs de coupe. Depuis 2004, le duel se joue entre les deux grands lauréats du football africain interclubs : le champion de la Ligue des Champions et le détenteur de la Coupe de la Confédération.

Trente ans plus tard, l'esprit n'a pas changé. La Supercoupe reste un condensé de ce que le football africain fait de mieux : intensité, talent, fierté et passion. Dans son histoire, elle a vu défiler des géants. Al Ahly, maître incontesté de la compétition, en compte huit à son actif, symbole de sa domination historique. Son voisin du Caire, Zamalek SC, le suit de près avec cinq trophées, tandis que TP Mazembe (trois titres) incarne la puissance congolaise. Derrière ces monuments, des clubs comme l'Étoile du Sahel, Enyimba ou encore le Raja Club Athletic ont eux aussi marqué leur passage.

Mais la Supercoupe, c'est aussi une histoire de soirées inoubliables, de buts décisifs et de célébrations intemporelles. Des stades bouillants du Caire aux ambiances électriques de Casablanca, chaque édition a apporté son lot d'émotions et de récits gravés dans la mémoire des supporters.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces dernières années, la compétition a pris un nouvel élan international. Désormais, elle s'exporte : le Qatar puis l'Arabie Saoudite ont accueilli certaines finales, preuve de l'attrait croissant du football africain à travers le monde. Une évolution qui s'inscrit dans la stratégie de la CAF, désireuse de donner à ses compétitions un rayonnement planétaire.

Le partenariat renouvelé entre la CAF et TotalEnergies s'inscrit d'ailleurs dans cette même logique : élever le niveau, renforcer la visibilité et affirmer la place du football africain dans l'écosystème mondial.

Ce samedi, la Supercoupe écrira donc un nouvel épisode de cette saga. Pour Pyramids FC, ce sera une première à ce niveau, une chance d'inscrire son nom parmi les grands. Pour la RS Berkane, l'occasion d'affirmer sa régularité et son savoir-faire sur la scène continentale. Un duel de styles, de cultures et d'ambitions, bref, tout ce que le football africain sait offrir de plus captivant.

Palmarès de la TotalEnergies CAF Supercoupe (1993-2024)

1993 - Africa Sports (Côte d'Ivoire)1994 - Zamalek SC (Égypte)1995 - Espérance de Tunis (Tunisie)1996 - Orlando Pirates (Afrique du Sud)1997 - Zamalek SC (Égypte)1998 - Étoile du Sahel (Tunisie)1999 - ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire)2000 - Raja Club Athletic (Maroc)2001 - Hearts of Oak (Ghana)2002 - Al Ahly SC (Égypte)2003 - Zamalek SC (Égypte)2004 - Enyimba FC (Nigeria)2005 - Enyimba FC (Nigeria)2006 - Al Ahly SC (Égypte)2007 - Al Ahly SC (Égypte)2008 - Étoile du Sahel (Tunisie)2009 - Al Ahly SC (Égypte)2010 - TP Mazembe (RDC)2011 - TP Mazembe (RDC)2012 - Maghreb de Fès (Maroc)2013 - Al Ahly SC (Égypte)2014 - Al Ahly SC (Égypte)2015 - ES Sétif (Algérie)2016 - TP Mazembe (RDC)2017 - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)2018 - Wydad Athletic Club (Maroc)2019 - Raja Club Athletic (Maroc)2020 - Zamalek SC (Égypte)2021* - Al Ahly SC (Égypte)2021* - Al Ahly SC (Égypte)2022 - RS Berkane (Maroc)2023 - USM Alger (Algérie)2024 - Zamalek SC (Égypte)

*Deux éditions disputées en 2021, l'une en mai et l'autre en décembre.