Madagascar: Début encourageant

Sobre. L'audience solennelle de prestation de serment du Colonel Michael Randrianirina, devant la Haute Cour Constitutionnelle, donne le ton pour une nouvelle ère de la vie du pays.

Début encourageant

Une ère où la priorité est donnée au social et au bien-être basique de la population. A commencer par la question énergétique où énormément d'efforts s'imposent pour régler dans les meilleurs délais, le délestage, élément déclencheur de la crise actuelle. Comme il l'a déclaré, hier lors d'une courte interview qu'il a donnée à l'issue de la cérémonie de prestation de serment, des équipes seront sur terrain dès aujourd'hui pour coordonner des actions concrètes sur ce dossier épineux de l'énergie.

Le nouvel homme fort a également cité l'approvisionnement en PPN, notamment, le riz parmi les grandes priorités du régime transitoire. Une tâche difficile en ce moment où la période de soudure s'approche inexorablement, avec ce que cela suppose de pénurie. Il reste à espérer que les nouveaux responsables désignés puissent trouver la bonne formule pour faire face à ce sempiternel problème d'approvisionnement en riz.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A propos de responsable, justement, le Colonel Michael Randrianirina a confirmé son option pour un Premier ministre civil qui sera à la tête d'un gouvernement civil. Une perspective qui pourrait convenir à la communauté internationale qui, quoique d'une manière non encore officielle, a donné le ton d'une possible reconnaissance, à travers la présence des ambassadeurs et représentants des grands pays amis de Madagascar.

Un début plutôt encourageant en somme pour cet officier supérieur de l'armée, mpiandry, devenu Chef de l'Etat et qui a plus que jamais de l'aide de Dieu qui a promis à ses élus : « Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » (Josué 1 : 9)