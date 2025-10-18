Madagascar: Prestation de serment - Présence de nombreux ambassadeurs

La cérémonie de prestation de serment du colonel Michaël Randrianirina, hier à la Haute Cour Constitutionnelle d'Ambohidahy, a été marquée par une présence diplomatique non négligeable.

Les ambassadeurs des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, du Japon, de la Corée du Sud, du Maroc et de l'Union européenne ont répondu présents, tandis que la Russie était représentée par son chargé d'affaires. Selon plusieurs observateurs, cette participation massive de la communauté diplomatique pourrait être interprétée comme un premier signe d'ouverture, voire de reconnaissance implicite du nouveau régime, malgré la suspension de Madagascar de l'Union africaine.

Cette dernière a, en effet, annoncé cette semaine la mise à l'écart du pays de toutes ses instances à la suite du changement de régime intervenu récemment. Il s'agit des premières sanctions émanant d'une organisation étrangère. En revanche, les pays occidentaux n'ont, jusqu'à présent, pas pris de mesures punitives contre le nouveau pouvoir. Leur présence à la cérémonie de prestation de serment témoigne d'une attitude de prudence, privilégiant visiblement le dialogue à la confrontation diplomatique.

Équitable

Le nouveau chef de l'État, conscient de l'enjeu international de sa prise de fonction, a profité de son discours pour lancer un message clair à l'endroit des partenaires techniques et financiers. « Nous sollicitons une étroite collaboration avec nos partenaires. Nous vous appelons à venir nous prêter main forte pour soutenir la nouvelle politique dans le cadre d'un partenariat équitable basé sur le dialogue sincère », a déclaré le colonel Michaël Randrianirina, plaçant ainsi la coopération au coeur de sa stratégie de refondation.

Le chef de l'État a également annoncé la tenue prochaine « d'assises multisectorielles » rassemblant toutes les forces vives du pays afin de « rédiger la nouvelle Constitution et les textes électoraux ». Cette démarche s'inscrit dans la volonté affichée de refonder le système politique et institutionnel sur de nouvelles bases.

Zéro tolérance

Abordant la gouvernance économique, le président de la Refondation de la République a affirmé vouloir « assurer l'assainissement des finances publiques » par « une politique d'austérité pour éviter les dépenses ostentatoires ». « Il est temps de mettre un terme à tout gaspillage des deniers publics », a-t-il insisté, avant de souligner que la bonne gouvernance, la redevabilité et l'efficacité constitueront les piliers de son action, sous le principe de « zéro tolérance » face à la corruption.

Alors que la communauté internationale observe avec attention les premiers pas du régime, la présence diplomatique à Ambohidahy semble marquer une phase d'attente et de test. Les partenaires étrangers, tout en prenant acte du changement, paraissent ouverts au dialogue, conditionné par la stabilité politique et à la transparence de la transition annoncée.