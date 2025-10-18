Madagascar: Harilala Ramanantsoa - « Prête à collaborer avec ceux qui veulent le bien d'Antananarivo »

18 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Les actions de la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) s'appuient sur un travail collectif. La CUA poursuit ses efforts pour améliorer le cadre de vie des habitants.

« Je suis prête à collaborer avec tous ceux qui veulent le bien d'Antananarivo », a affirmé Harilala Ramanantsoa. Elle réitère sa volonté d'assainir et d'organiser la ville afin d'apporter un changement concret dans le quotidien de la population.

4 000 employés

La responsable de la CUA a souligné la mobilisation des 4 000 employés et des 53 conseillers municipaux qui oeuvrent ensemble pour redresser la capitale. Elle présente ses excuses à la population pour les désagréments causés par les travaux d'assainissement et d'embellissement de la capitale. Ces actions visent à rendre la ville plus propre, plus sûre et mieux structurée. La CUA appelle tout un chacun à renforcer son engagement citoyen pour soutenir ces initiatives communes.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.