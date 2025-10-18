Madagascar: Harilala Ramanantsoa - « Prête à collaborer avec ceux qui veulent le bien d'Antananarivo »

Les actions de la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) s'appuient sur un travail collectif. La CUA poursuit ses efforts pour améliorer le cadre de vie des habitants.

« Je suis prête à collaborer avec tous ceux qui veulent le bien d'Antananarivo », a affirmé Harilala Ramanantsoa. Elle réitère sa volonté d'assainir et d'organiser la ville afin d'apporter un changement concret dans le quotidien de la population.

4 000 employés

La responsable de la CUA a souligné la mobilisation des 4 000 employés et des 53 conseillers municipaux qui oeuvrent ensemble pour redresser la capitale. Elle présente ses excuses à la population pour les désagréments causés par les travaux d'assainissement et d'embellissement de la capitale. Ces actions visent à rendre la ville plus propre, plus sûre et mieux structurée. La CUA appelle tout un chacun à renforcer son engagement citoyen pour soutenir ces initiatives communes.