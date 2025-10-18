Madagascar: Tsiroanomandidy - Sept morts dans un accident de camion

Un grave accident de la circulation s'est produit dans l'après-midi du jeudi 16 octobre 2025 sur la route secondaire reliant Ambohitromby à la ville de Tsiroanomandidy, plus précisément à Ambatobe, fokontany d'Antanetibe, commune rurale de Soanierana, district de Tsiroanomandidy.

Le drame s'est produit vers 15h45 sur le point kilométrique 87+200 de la RNT 36, à environ 200 mètres du village d'Antanetibe. Aussitôt alertés, les gendarmes accompagnés des éléments du poste de secours routier se sont rendus sur les lieux pour porter assistance et procéder aux constatations d'usage. À leur arrivée, la scène était d'une rare violence.

Sept personnes ont trouvé la mort sur le coup : six d'entre elles, âgées de 25 à 55 ans, étaient originaires du district de Fenoarivobe, tandis que deux autres victimes, toutes deux de sexe masculin, n'ont pas encore été identifiées. Plusieurs blessés ont été évacués d'urgence vers le centre de santé de base II d'Antanetibe. Le véhicule impliqué est un camion de marque Mercedes-Benz 1513, qui transportait à la fois des marchandises et des passagers. D'après les premières constatations, l'accident serait dû à un excès de vitesse combiné à une imprudence de conduite. Le poids lourd aurait dérapé sur une ligne droite avant de quitter la chaussée et de se renverser dans un fossé.

Appel à la vigilance

Les autorités locales déplorent une fois de plus la persistance de la pratique consistant à transporter des personnes dans des véhicules de marchandises, une habitude dangereuse et désormais mortelle dans plusieurs régions rurales. A cet effet, le commandant du groupement de la gendarmerie de Bongolava appelle les transporteurs et propriétaires de camions à redoubler de vigilance et à respecter les règles élémentaires de sécurité routière. Le poste avancé de Soanierana a été saisi pour la poursuite de l'enquête.