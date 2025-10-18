Madagascar Airlines - Mahery Andriamamonjy, Directeur général par intérim

Un nouveau pilote dans le cockpit. La Direction générale de Madagascar Airlines revient de nouveau à un Malgache avec l'annonce, hier par le Conseil d'administration de la nomination de Mahery Andriamamonjy au poste de Directeur général par intérim.

Une nomination placée sous le signe de la continuité puisque le nouveau par intérim est un véritable « zanaka an-trano » pour avoir déjà occupé des fonctions au sein de la compagnie.

Zanaka an-trano

Une expérience de plus de 15 ans où il avait été notamment directeur de l'exploitation et responsable désigné des opérations au sol de Tsaradia, la filiale dédiée aux vols régionaux dont il avait déjà également assuré la direction générale par intérim. Il est par la suite montré d'un cran en devenant Directeur général de Madagascar Airlines. Une option pour la continuité en somme pour la compagnie qui entend poursuivre ses opérations et renforcer la confiance de ses partenaires.

« Madagascar Airlines tient à assurer l'ensemble de ses partenaires, clients et parties prenantes de la pleine continuité de ses opérations, qui se poursuivent normalement sur l'ensemble du réseau », précise la compagnie dans un communiqué. Mahery Andriamamonjy est assisté dans cette mission par une direction collégiale. Une autre page s'ouvre donc pour Madagascar Airlines, après la démission de Thierry de Bailleul qui a quand même eu le mérite de replacer la compagnie dans une phase de relance.

Avancées majeures

Sur ce point, le Conseil d'administration de Madagascar Airlines annonce avoir pris acte du souhait du Directeur général de se retirer de ses fonctions et tient à saluer les avancées majeures accomplies par l'ensemble du personnel sous sa direction. « Ces efforts ont permis d'engager une transformation profonde de la compagnie, désormais orientée vers la voie de la rentabilité ».

Bref, Madagascar Airlines est désormais sur de bonnes bases. « La croissance organique enregistrée ces dernières années devrait permettre à la compagnie nationale de retrouver sa voilure d'avant le Covid d'ici 18 à 24 mois, tout en étant rentable ». Madagascar Airlines tient, par ailleurs, à remercier toutes les parties prenantes à cette relance. « Cette transformation a été rendue possible grâce au concours des partenaires financiers, des loueurs d'aéronefs, des bailleurs de fonds institutionnels et des clients, dont la fidélité et la confiance, notamment dans les périodes difficiles ont été essentielles », selon toujours le CA de Madagascar Airlines qui attache une importance capitale au respect des engagements pris à l'égard de l'ensemble des parties prenantes.

Dynamique de progrès

Une mission sous le signe de la continuité en somme, pour Mahery Andriamamonjy et le Comité exécutif qui auront à consolider ces engagements et à renforcer la confiance afin d'accélérer la dynamique de progrès amorcée.

« Le Conseil d'administration veillera à la stabilité managériale de la compagnie avec le concours de l'État actionnaire et exprime sa pleine confiance dans l'intelligence collective des collaborateurs, pour démontrer qu'ensemble, fort d'un héritage d'expertises accumulées depuis près de 65 ans sans équivalent dans la région, il est possible de fournir à la nation une connectivité aérienne dense, accessible performante et rentable ». Un nouvel envol vers la renaissance.