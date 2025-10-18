Madagascar: Jirama - Rénovation de la station de surpression d'eau à Ambodimita

Les travaux de rénovation intégrale de la station de surpression d'Ambodimita et le remplacement de ses surpresseurs viennent d'être lancés. L'opération s'inscrit dans le cadre du Projet d'Amélioration de l'Accès à l'Eau Potable (PAAEP), financé par la Banque mondiale.

Programmés sur 12 mois, ces travaux visent à fiabiliser l'alimentation en eau des quartiers desservis par cette station stratégique pour Antananarivo. Dans la capitale, l'essentiel des infrastructures de distribution demeure vieillissant, générant des pertes importantes et des chutes de pression.

Lors des épisodes de grande sécheresse, la Jirama et ses partenaires ont dû recourir à des approvisionnements directs via des bonbonnes de 10 m³, déployées dans plusieurs quartiers, notamment dans les « points noirs » les plus touchés par la pénurie. Cette gestion d'urgence a confirmé l'urgence d'un programme de renouvellement en profondeur du réseau.

Amélioration de la qualité

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Ambodimita, le chantier porte prioritairement sur le remplacement des surpresseurs et la remise à niveau des ouvrages de la station, afin d'optimiser la pression et la continuité du service. Ce projet devrait permettre de réduire les interruptions récurrentes et améliorer la qualité d'une eau acheminée dans de meilleures conditions, tout en limitant les pertes liées aux défaillances des équipements.

Les effets attendus concernent une desserte plus régulière et plus équitable des zones alimentées, avec à la clé une moindre dépendance aux dispositifs d'approvisionnement d'appoint. La rénovation d'Ambodimita s'inscrit dans une série d'interventions déjà engagées pour moderniser le réseau de distribution d'eau potable de la capitale. La Jirama annonce un suivi étroit de l'avancement et la diffusion d'informations au public au fil des étapes clés. À terme, ce chantier doit contribuer à sécuriser durablement l'accès à l'eau à Antananarivo et à renforcer la résilience du service face aux aléas climatiques.