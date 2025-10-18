Madagascar: Sortie de crise - Réouverture des magasins et restaurants

18 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Navalona R.

Certains magasins ont déjà rouvert leurs portes depuis le début du mois, mais d'autres viennent tout juste de reprendre leurs activités après une période de fermeture due à la crise sociopolitique survenue à Madagascar.

On observe, entre autres, la réouverture progressive des magasins détenus par des opérateurs chinois à Behoririka. Plusieurs boutiques vendant des appareils de téléphonie mobile leur ont emboîté le pas. Dans la foulée, le supermarché Leader Price à Andranomena, a annoncé son ouverture au grand public depuis hier. Une affluence des consommateurs a été constatée lors de cette première journée.

Il est à noter que la grande surface figure parmi les magasins des centres commerciaux qui ont été pillés et saccagés dans la nuit du 25 septembre 2025. Selon leurs dires, les commerçants commencent à se sentir rassurés puisqu'ils estiment que le pays est en passe de sortir de cette crise qui a duré environ trois semaines. « Toutefois, nous restons toujours vigilants face aux éventuelles manifestations », a déclaré une commerçante.

L'on constate en même temps une prise de responsabilité du côté des éléments des forces de l'ordre qui effectuent des patrouilles pour faire régner la paix dans tous les quartiers notamment ceux à vocation commerciale tels qu'Analakely et Behoririka.

Par ailleurs, de nombreux restaurants du centre-ville ont également commencé à accueillir des clients. « Nous avons limité le nombre de plats proposés ces deux derniers jours car il y avait peu de visiteurs, pour éviter le gaspillage et les pertes financières. La semaine prochaine, nous rassurons nos clients avec un retour à la normale », a confié la gérante d'un restaurant.

