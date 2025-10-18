Madagascar: CHU Anosiala - Consultations médicales gratuites avec des médecins chinois

Les 20 et 21 octobre prochains, le CHU Anosiala accueillera une campagne de consultations médicales gratuites, réalisée en partenariat avec une équipe de médecins chinois. Elle permettra au public de bénéficier d'examens médicaux dans plusieurs spécialités : médecine générale, gynécologie, chirurgie et acupuncture.

Dans le cadre de la célébration de son dixième anniversaire, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d'Anosiala organise plusieurs activités destinées au grand public. Les 20 et 21 octobre prochains, l'établissement ouvrira ses portes pour une vaste campagne de consultations médicales gratuites. Ces journées de santé seront marquées par la coopération active entre les médecins du CHU et une délégation de praticiens chinois.

Ensemble, ils proposeront des consultations en médecine générale, gynécologie, chirurgie et acupuncture. Une occasion unique pour les patients d'accéder à des soins variés et de bénéficier de l'expertise conjointe sino-malgache. Aucune inscription préalable n'est requise.

Toutefois, la direction de l'hôpital invite les personnes intéressées à respecter scrupuleusement les horaires fixés : de 8h à 11h le matin et de 14h à 16h l'après-midi. Cette initiative reflète non seulement la volonté du CHU Anosiala de rapprocher les soins de la population, mais aussi l'importance croissante de la coopération sanitaire entre Madagascar et la Chine.

La coopération entre les médecins chinois et le CHU d'Anosiala est un partenariat de longue date qui inclut des missions médicales régulières, le don de matériel, la formation de personnel local, et la mise en place d'un centre de médecine traditionnelle chinoise à l'hôpital.

Ces initiatives visent à améliorer l'accès aux soins, renforcer les compétences des soignants malgaches dans des spécialités comme la chirurgie et l'ophtalmologie, et offrir des consultations et traitements gratuits. Les missions médicales chinoises ne se limitent pas aux soins, elles incluent la formation des professionnels de santé malgaches. Ce transfert de connaissances vise à renforcer les compétences locales, particulièrement dans le domaine de la chirurgie.