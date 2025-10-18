Madagascar: Rescapé d'Ambohimalaza - Tojomanana lance un appel à l'aide

18 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

Six semaines après son évacuation sanitaire à Maurice, le 8 septembre, Tojomanana Rahamefy, l'un des rescapés du drame d'Ambohimalaza en juin 2025, est déjà de retour au pays depuis peu.

Seulement, son état de santé semble à nouveau s'aggraver. Il présente notamment des difficultés respiratoires. Des examens médicaux ont été prescrits par son médecin, dont une fibroscopie et un scanner, lesquels ont révélé la présence d'une masse au niveau de sa corde vocale. Il présente également des troubles de la mémoire. L'empoisonnement dont il a été victime, et ses nombreuses répercussions sur son état de santé, ne lui ont pas jusqu'ici permis de continuer son activité professionnelle. Raison pour laquelle il a fait appel à un ami promotionnaire pour relayer l'appel à la solidarité qu'il lance, afin de le soutenir dans son combat et sa survie.

Pour rappel, ce drame d'Ambohimalaza, survenu suite à un empoisonnement lors d'une soirée d'anniversaire en juin 2025, a fait plus d'une trentaine de décès. Parmi les derniers survivants qui ont bénéficié d'une évacuation sanitaire à Maurice, figurent Tojomanana Rahamefy et cinq autres victimes.

