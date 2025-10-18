Madagascar: Trafic d'espèces - INDRI lance un appel à la vigilance

18 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Recueillis par Narindra Rakotobe

« C'est dans les périodes de crise et d'instabilité politique que les actions illégales contre l'environnement explosent. On observe souvent, d'un côté, un relâchement des contrôles institutionnels et, de l'autre, une augmentation alarmante de la précarité, qui pousse certains vers les trafics illégaux pour subvenir à leurs besoins », explique INDRI (Initiative pour le Développement, la Restauration Écologique et l'Innovation).

Face à cette réalité, l'organisation estime qu'il est plus que jamais nécessaire d'écouter les besoins des populations les plus précaires afin qu'elles puissent répondre à leurs besoins de base autrement que par des activités illégales. Elle souligne également l'importance de renforcer la vigilance et la coopération entre les autorités locales, les forces de l'ordre et la population.

INDRI recommande enfin d'encourager et de soutenir les communautés locales dans leurs efforts de surveillance et de protection de l'environnement.

