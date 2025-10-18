Madagascar: Pr Lily-Arison René de Roland - « Il est temps de redonner sa lettre de noblesse au ministère de l'Environnement »

Après la cérémonie de remise du prestigieux Prix Indianapolis, le Pr Lily-Arison René de Roland fait part de sa lecture de la situation actuelle du pays.

« La crise socio-politique politique qui a récemment secoué le pays est née d'une problématique d'eau. Les faits qu'on a tous observé prouvent que les problématiques d'accès à l'eau, les problématiques de la gouvernance des ressources en eau peuvent conduire à l'éjection d'un pouvoir par la population. Personne n'avait vu les manifestations, les fonds de celles-ci, venir.»

Ce sont là les propos du Pr Lily-Arison René de Roland, le gagnant du prestigieux Prix Indianapolis qui attire l'attention sur l'importance de la question environnementale dans la vie d'une nation. Une interpellation qui fait le lien entre les manifestations des forces vives du pays et les problématiques de la protection de l'environnement à Madagascar.

Systémique

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En effet, aussi bien les coupures intempestives d'eau que d'électricité puisent leur origine d'une problématique environnementale majeure, celle des bassins versants. La déforestation massive qui entraîne une forte érosion des sols couplée au manque de gestion durable des ressources en eau affectent plusieurs régions de l'île.

Pour le cas d'Antananarivo dont le réseau interconnecté dépend des centrales hydroélectriques de Mandraka et d'Andekaleka, le manque cruellement de débit et de pression pour faire tourner les turbines ne date pas d'aujourd'hui. Ce, parce que les forêts de l'Est qui apportent les précipitations dans l'Est, les hautes terres centrales et plusieurs régions du pays sont dilapidées.

Pas de forêts, il n'y a pas d'eau. Et sans eau, sans électricité, le monde a vu les récentes crises sociale, politique et économique qui ont contraint le désormais ex Président de la République, Andry Rajoelina, à quitter le pays en catimini. Si les pouvoirs qui se sont succédé à Madagascar avaient mis en avant l'importance de protéger les bassins versants, de réellement lutter contre la déforestation et de prioriser la déforestation, le pays n'en serait pas là aujourd'hui.

Sa lettre de noblesse

Dans son approche, le Pr Lily-Arison René de Roland invite les autorités compétentes à repenser la place attribuée au ministère de l'environnement et du développement durable. « En termes de rang protocolaire, le Ministère de l'environnement est juste avant les secrétariats d'Etat. Ce qui traduit une certaine mésestimation du département.»

En effet, de ce rang vient l'ordre des priorités des politiques publiques et du budget attribué au ministère. Il conviendrait de rappeler que dans le gouvernement du mars 2022, le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable était reléguée à la 27e place de l'ordre protocolaire. Avant ce déclassement, le département occupait le douzième rang. Le changement de place traduisait une certaine non-priorisation de l'environnement dans les politiques nationales, surtout de développement du pays. Le ministère manque de budget et de moyens, c'est un fait.

Une situation qui limite les marges d'action et de manoeuvre de ses agents. « Certains agents de ce département n'ont jamais visité une aire protégée. Ils ne peuvent pas, avec leur condition actuelle, participer activement à la protection de l'environnement », nous confie le Pr Lily-Arison René de Roland. Avant de rappeler que « la conservation de l'environnement et l'exploitation rationnelle des ressources constituent un levier important du développement.» Ces faits et situations vécus par le pays constituent matières à réflexion en ces temps où le pouvoir de transition compose son premier gouvernement.