Madagascar: Grand Raid - La Mascareignes - Haja Nirina et Mamie Andrianirina sur le podium

La première journée du Grand Raid de La Réunion a souri aux coureurs malgaches. Haja Nirina et Mamie Andrianirina ont brillamment hissé les couleurs nationales sur le podium de la Mascareignes, hier.

Cinq athlètes malgaches ont franchi la ligne d'arrivée de Mascareignes de 70 km et 4 000 m de D+, après une nuit et une matinée intenses sur les sentiers réunionnais. Suspense, sueur et dépassement de soi ont rythmé cette édition, couronnée par deux magnifiques places malgaches sur le podium. Haja Nirina, tireur de pousse-pousse dans la vie quotidienne, a réalisé une performance exceptionnelle en terminant deuxième au classement scratch avec un chrono de 8h46mn07s, à seulement quatre minutes du vainqueur, le Réunionnais Orland Ayaden.

« Le parcours était très technique », a-t-il confié, visiblement marqué par l'effort. Son président, Yann Mayette, n'a pas caché sa fierté. « Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Lors du Zembrocal 2024, nous avions touché le fond... mais cette édition démarre sous un tout autre visage. Une superbe 2e place pour Haja Nirina, qui s'est battu jusqu'au bout. Orland était plus fort, mais l'écart s'est joué à des détails », a déclaré le président du Crown Athletics Antsirabe.

Duo malgache

Figure bien connue dans l'Océan Indien, Mamie Andrianirina a complété le podium avec une troisième place au classement général en 8h58mn56s. Les deux compatriotes ont franchi la ligne d'arrivée avec seulement 12 minutes d'écart. Mamie, prudente, a évité toute blessure en vue de sa prochaine participation au trail de Rodrigues. Discrets mais efficaces, Haja et Mamie ont une nouvelle fois porté haut les couleurs du trail malgache. Véritables leaders, ils insufflent une motivation précieuse à toute la délégation venue de la Grande Île.

Parmi les autres performances malgaches, Sarobidy Andrianantoandro termine 536e au classement général. Ialy Rakotoarivelo se classe 20e chez les dames et 138e au général avec un temps de 13h13mn05. Sidonie Randrianarivelo, de l'association Tanora Ti Trail, se place 357e au général et 46e de sa catégorie avec un chrono de 15h09mn27.

Pas encore fini

Douze coureurs malgaches ont pris le départ du Trail de Bourbon, une épreuve de 100 km avec 6 000 m de dénivelé positif, hier soir. Ils sont attendus à l'arrivée dans la journée. Parmi eux figurent Alvine Jeannot Avotraniaina et Dina Rabesandratana, champions de la 16e édition de l'Ultra UTOP. Pour cette deuxième journée, quatre autres traileurs malgaches s'élanceront sur le Métis Trail, long de 50 km avec 2 500 m de dénivelé.

Une pensée particulière pour les trois héros engagés dans la mythique Diagonale des Fous, une course de 178 km avec 10 500 m de dénivelé : Franckie Ramandimbivonona, Ursula Rasoazanamelina et Hanitriniala Razafimbelo, partis jeudi soir pour une aventure hors norme.