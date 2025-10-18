Afrique: Barea CHAN - Une prime de 61,7 millions Ar versée à chaque joueur et au coach Rôrô

Vice-champions du Championnat d'Afrique des Nations 2025, les Barea de Madagascar et le coach Rôtô ont reçu leurs primes après quelques retards. Une répartition transparente, saluée par la CAF, inclut également les anciennes gloires et des journalistes.

Les Barea de Madagascar, finalistes héroïques du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2025, co-organisé par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya, ont enfin perçu leurs primes. Selon le président de la Fédération Malgache de Football (FMF), Alfred Randriamanampisoa, le « prize money » attribué à l'équipe nationale pour sa performance remarquable a été versé sur le compte de la fédération il y a quelques jours.

Les virements destinés aux joueurs, au staff technique, et même à d'autres bénéficiaires, ont été effectués, malgré un léger retard. « Le prize money attribué après le CHAN a été versé sur le compte de la fédération depuis quelques jours. Nous avons procédé aux virements au profit des personnes concernées, mais cela a pris un peu de temps. Désormais, les fonds ont été distribués aux joueurs et aux membres du staff technique », a expliqué Alfred Randriamanampisoa.

Il a tenu à rappeler que la somme initiale de 1,2 million de dollars, correspondant à la place de vice-champion, n'a pas été versée intégralement à la FMF. « Toutefois, le montant perçu s'élève à 61 754 600 ariary par personne, alors que 71 millions d'ariary étaient initialement prévus. Nous avons reçu moins que ce qui avait été convenu, et pour l'instant, seul Roro parmi le staff technique a été payé. Les autres membres du staff attendent toujours leur part », ont dénoncé des joueurs.

« La Confédération Africaine de Football (CAF) prélève une part pour couvrir des frais tels que les droits de diffusion télévisée ou l'hébergement des délégations. Cette retenue s'applique à toutes les équipes ayant reçu des primes pour le CHAN. Certains font des calculs sur ce que les joueurs devraient toucher, mais ils omettent ces déductions », a-t-il précisé. La gestion des primes a été reconnue pour sa transparence par la CAF.

Le secrétaire général de la FMF a reçu un message de Véron Mosengo-Omba, secrétaire générale de la CAF, confirmant la clarté du processus : « Chère SG, j'accuse réception de votre message et vous en remercie. La répartition du prize money telle que vous la proposez est transparente et correcte à mon humble avis. Belle journée, Véron Mosengo-Omba ».

Les anciennes gloires récompensées

Au-delà des joueurs et du staff technique, la FMF a décidé d'inclure d'autres acteurs dans la répartition des primes. Ainsi, 44 anciennes gloires du football malgache, ainsi que des journalistes ayant couvert la compétition, recevront également une part. « Nous tenons à honorer ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à cette performance historique. Les anciennes gloires et les journalistes ayant pris part à cet événement ne seront pas oubliés », a ajouté le président de la FMF.