Madagascar: Disparition de L. Saphira - Une voix emblématique s'éteint

La chanteuse L. Saphira s'est éteinte, à 55 ans, laissant un grand vide dans le paysage musical malgache.

Figure marquante de la chanson nationale, elle restera dans les mémoires pour ses titres emblématiques, dont le célèbre « Mampamangy », véritable hymne générationnel qui a accompagné de nombreux moments de vie et d'émotion.

Ses premiers succès -- « Lahatra », « Mampamangy » et surtout « Mody gisa » -- propulsent la jeune artiste au rang d'icône. « Mody gisa » restera dans l'histoire comme le premier clip musical tourné à Madagascar avec la participation de l'Armée nationale malgache, symbole d'une époque et d'une fierté nationale.

Après une pause entre 1993 et 1995, L. Saphira reprend le chemin de la scène. De 1996 à 1999, elle assure les premières parties des concerts de Jimmy Cliff, notamment en Afrique du Sud. Cette expérience influencera profondément son univers musical, la rapprochant du reggae.

En 2005, épaulée par Silo et Rah-Ckiky, elle se réinvente dans une nouvelle identité artistique, entre reggae et sonorités malgaches, renouant ainsi avec ses racines et son public fidèle.

Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient pour saluer le parcours et le talent de cette artiste à la voix unique. Parmi eux, celui de Marghe, gagnante de The Voice France 2021, nièce de la défunte, a particulièrement ému les internautes. La jeune chanteuse a rendu hommage à sa tante en interprétant l'un de ses morceaux phares, exprimant toute sa reconnaissance envers celle qu'elle considére comme une source d'inspiration et de force artistique.

Chanteuse, auteure-compositrice et ancienne mannequin, elle aura marqué plusieurs générations par son talent, sa personnalité et son parcours hors du commun.