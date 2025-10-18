Madagascar: Entreprises - L'énergie et l'informel, double verrou

18 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

Le secteur privé formel est dominé par de petites entreprises et reste entouré d'un secteur informel massif : 83,3% de l'économie qui correspond à 95,2% des emplois.

L'accès et le coût de l'énergie demeurent les premiers obstacles. Le kWh revient en moyenne à 0,20 USD et les coupures fréquentes obligent les entreprises à produire leur propre électricité, renchérissant les coûts.

Des signaux positifs existent : nouvelle loi sur les investissements (2023), refonte du code minier, libéralisation des télécoms, digitalisation de la création d'entreprise. Mais la compétitivité requiert aussi une logistique plus fluide, un système fiscal simplifié, un crédit au privé plus abondant (17% du PIB en 2023) et une concurrence loyale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Banque africaine de développement (BAD) identifie des gisements d'emplois dans l'agro-industrie, le textile, le tourisme, les TIC, l'économie bleue et les mines - à condition d'aligner énergie, infrastructures et financement. Traduction opérationnelle : accélérer les partenariats publics-privés (PPP) utiles, sécuriser l'électricité à moindre coût, et généraliser les services de développement des entreprises couplés à des instruments financiers adaptés (leasing, affacturage, capital-amorçage). Il en résulterait une productivité en hausse et une montée en gamme des exportations.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.