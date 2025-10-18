Angola: Le ministre réitère de l'engagement de l'exécutif à valoriser le capital humain

17 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par SJ/VIC/LUZ

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTICS), Mário Oliveira, a réitéré ce vendredi à Luanda l'engagement de l'exécutif à valoriser le personnel des entreprises du secteur.

S'adressant à la presse à l'occasion du 50e anniversaire de la Télévision publique angolaise (TPA), célébré le samedi 18, le ministre a souligné que cette valorisation doit s'accompagner de la formation technologique de tous ceux qui exploiteront les technologies disponibles.

Le responsable a déclaré que dans les années à venir, on verra un réseau de télévision de plus en plus actif et moderne, capable de mieux transmettre au pays et au monde les réalités de l'économie, de la société, de la culture et de tout ce qui concerne le pays.

Il a insisté sur la nécessité pour les professionnels d'être capables d'utiliser les technologies modernisées afin qu'ils puissent s'adapter efficacement aux avancées technologiques.

De son côté, Neto Junior, responsable des contenus de TPA, a considéré le 18 octobre comme une étape importante, marquant cinq décennies de travail acharné et quotidien pour affirmer les valeurs fondamentales de la nation angolaise.

Il a souligné que les évolutions technologiques constantes et la production de contenus pour les plateformes numériques constituaient des défis majeurs.

La réunion a été marquée par un déjeuner de célébration pour les employés actuels et retraités.

Un spectacle musical a également été organisé avec les musiciens Pérola, Kanda, Cef, Tino Silva, Jota Jota, Agre G, Dom Kinhas et la troupe de danse de la télévision.

Au cours de la célébration, 236 professionnels ont été honorés : dix maisons ont été tirées au sort, des cartes-cadeaux d'une valeur de 500 000 kwanzas, des coffres, des glacières, deux voitures, des motos climatisées et quatre téléphones portables ont été offerts aux employés.

