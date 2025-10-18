Angola: João Lourenço reçoit un message de son homologue zambien

Luanda — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a reçu ce vendredi à Luanda un message de son homologue de la Zambien, Hakainde Hichilema, abordant des aspects liés au renforcement des relations bilatérales.

Le message a été remis par le ministre zambien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mulambo Hamakuni Haimbe, en sa qualité d'envoyé spécial du Président Hakainde Hichilema.

À la sortie de la réunion, l'émissaire de l'homme d'État zambien a déclaré à la presse que le message visait à renforcer la coopération entre les deux pays et leurs peuples, « en particulier en cette période où l'ordre mondial est en pleine mutation et où nous devons nous soutenir mutuellement pour progresser sur le plan économique et social ».

Le Chef de la diplomatie zambienne, qui a saisi l'occasion pour adresser un message de solidarité au peuple angolais à l'occasion des 50 ans de l'indépendance nationale, a souligné que les deux pays devaient poursuivre leurs efforts pour renforcer des secteurs de coopération tels que la diplomatie, la sécurité et, plus particulièrement, l'économie.

L'Angola et la Zambie, tous deux membres de la SADC et de l'Union africaine, partagent une frontière commune de 1 110 kilomètres et entretiennent des relations de coopération régulières dans le cadre de l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle, signé en 1979.

L'année dernière, les deux pays ont renforcé leur coopération bilatérale avec la signature de six instruments juridiques lors de la visite d'État du Président de la Zambie, Hakainde Hichilema, en Angola : cinq mémorandums d'entente et un accord.

Les échanges commerciaux entre l'Angola et la Zambie s'élèvent à environ 25 millions de dollars américains par an.