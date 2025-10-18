Angola: La BNA et la Banque centrale du Nigeria signent un protocole de coopération

Washington — Un mémorandum de coopération entre la Banque nationale d'Angola (BNA) et la Banque centrale du Nigéria a été signé jeudi, à Washington (Etats-Unis), en vue d'encourager la classe des entrepreneurs à investir dans les deux pays.

Le document, signé par le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), Manuel Tiago Dias, et par le gouverneur de la Banque centrale du Nigéria, Olayemi Cardoso, vise également l'échange d'expériences et de formation technique, ainsi que d'informations dans le domaine de la surveillance bancaire.

Selon Manuel Tiago Dias, l'Angola dispose actuellement d'une institution bancaire d'origine nigériane, et avec ce protocole, on espère que les relations entre les banques commerciales angolaises et nigérianes pourront s'approfondir au bénéfice des entrepreneurs des deux pays.

Pour sa part, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria s'est réjoui que l'accord soit mis en oeuvre aujourd'hui, dans un forum où l'on reçoit une multiplicité d'intérêts.

Il a souligné que ce type d'initiatives était ce dont l'Afrique a besoin.

"Nous avons besoin de plus de coopération. Nous avons des problèmes similaires. C'est l'occasion de se renforcer, de construire dans certains cas et de renforcer dans d'autres une compréhension et une coopération régionales. Je suis très heureux et je crois que c'est vraiment une destination pour les deux organisations et les pays", a-t-il indiqué.

Le protocole de coopération comprend, entre autres, l'établissement d'un forum bilatéral pour les échanges réciproques et le partage de l'aide technique entre les deux autorités afin d'améliorer la capacité d'exécution des fonctions de la Banque centrale du Nigéria.

Il prévoit également une collaboration à la surveillance des institutions autorisées et à l'échange d'informations sur la cyber-sécurité entre elles, ainsi qu'à la proposition de licences, de supervision, de planification de la résolution et de mise en oeuvre de mesures.

Le document prévoit également de garantir un échange transparent d'informations et, enfin, de définir les procédures pour l'échange de cette information.

Les domaines de coopération comprennent également le contrôle des échanges, les marchés financiers et les réserves étrangères, la gestion des courants, la recherche économique et la statistique monétaire et financière.

La signature a eu lieu dans le cadre des réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI), qui se sont déroulées du 13 au 18 de ce mois, dans la capitale américaine.

Font partie de la délégation angolaise, dirigée par le ministre du Plan, Victor Hugo Guilherme, le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos, des responsables du ministère des Finances, du Plan, des Transports et de la Banque nationale d'Angola (BNA).