Angola: Le PR et le leader du FNLA discutent de la situation des anciens combattants de l'ELNA

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a reçu en audience ce vendredi le chef du FNLA, Nimi a Simbi, avec qui il a discuté de la situation des anciens militaires de ce parti ayant participé à la lutte de libération nationale (ELNA).

À l'issue de la rencontre, Nimi a Simbi a déclaré à la presse que le dialogue avec le Chef de l'État concernant la situation des anciens combattants de l'ELNA avait été fructueux et qu'ils attendaient donc le poursuivre.

« Il est de notoriété publique que ces personnes qui ont contribué de manière décisive à la libération de l'Angola vivent actuellement dans des conditions extrêmement précaires », a déclaré le chef du FNLA, qui a dit espérer de meilleures conditions de vie pour les anciens combattants de l'ELNA.

L'Armée de libération nationale de l'Angola (ELNA, sigle en portugais) était la branche armée du Front de libération nationale de l'Angola (FNLA) pendant la lutte pour l'indépendance nationale.

Décoration de Holden Roberto

Nimi a Simbi s'est réjoui de l'annonce de la décoration, à titre posthume, de la médaille commémorative des 50 ans de l'Indépendance nationale de l'Angola de Holden Roberto, président fondateur du FNLA et l'un des signataires des accords d'Alvor.

« Je trouve cette information très encourageante. La contribution de Holden Roberto à l'indépendance et à la souveraineté de l'Angola est universellement reconnue, tant au niveau national qu'international, ce qui rend tout commentaire inutile », a-t-il déclaré.

Le FNLA, parti historique angolais fondé en 1954, compte deux députés à l'Assemblée nationale actuelle, élus lors des élections générales de 2022.

Angola et Mozambique

Ce vendredi également, João Lourenço s'est entretenu avec le secrétaire général du FRELIMO (Mozambique), Chakil Aboobacar, qui a réaffirmé l'engagement et la solidarité de son pays envers le peuple angolais.

« En tant que parti soutenant le gouvernement mozambicain, le FRELIMO réaffirme son engagement à tout mettre en oeuvre pour que le Mozambique et l'Angola puissent bénéficier de meilleures conditions de développement pour leurs peuples respectifs », a déclaré l'homme politique.

Les relations bilatérales entre les deux pays reposent sur des liens historiques d'amitié, de fraternité et de solidarité, forgés lors de la lutte contre le colonialisme portugais, qui a abouti à la proclamation de l'indépendance du Mozambique le 25 juin 1975 et de l'Angola le 11 novembre de la même année.

Dans le cadre de leur coopération bilatérale dans divers domaines, les deux États ont signé l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle le 5 septembre 1978.