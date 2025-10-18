Afrique: Le Corridor de Lobito renforce la position géostratégique de l'Angola sur le continent

Luanda — La relance du Corridor de développement de Lobito a renforcé la position géostratégique de l'Angola au niveau régional et a profondément transformé la perception du pays par les grandes puissances économiques, a déclaré ce vendredi à Luanda le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu.

Ce changement, selon le ministre, est dû au rôle que l'Angola, grâce au Corridor de Lobito, peut jouer dans le transport de minéraux essentiels à la transition énergétique et au bon fonctionnement de l'économie, ainsi qu'à la préservation de l'environnement et de la durabilité mondiale.

S'exprimant à l'ouverture de la première édition du Sommet « Angola Hub Transport and Logistics », le ministre des Transports a passé en revue les réformes structurelles du secteur adoptées par l'exécutif angolais depuis 2018.

Le responsable a souligné que les réformes comprennent une révision juridique et réglementaire complète, notamment des lois sur l'aviation, le transport maritime, les ports et les concessions aéroportuaires, le fret et la logistique, ainsi que la construction de l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN).

Ces initiatives comprennent également la transformation de la structure des entreprises publiques et privées, notamment la modernisation de TAAG (compagnie aérienne angolaise), et la création d'entités stratégiques, telles que l'Entreprise nationale de navigation aérienne (ENNA) et la Société de gestion aéroportuaire (SGA), entre autres, qui ont contribué au dynamisme du secteur.

Ces initiatives, a-t-il poursuivi, ont consolidé le secteur, créant un écosystème moderne, réglementé et efficace, garantissant une continuité historique et préparant l'Angola à des décennies de croissance durable et compétitive.

« Le secteur des transports est aujourd'hui un véritable moteur de croissance économique et d'intégration régionale, avec des projets qui propulsent l'Angola vers un nouveau niveau », a-t-il souligné.

Malgré ces progrès, le ministre a souligné des défis tels que le renforcement de l'intermodalité entre le rail, la route et les ports, la réduction des coûts logistiques et l'amélioration de l'efficacité, l'attraction d'un plus grand nombre d'opérateurs privés et la consolidation des partenariats stratégiques.

Il a également évoqué le renforcement des partenariats public-privé avec des groupes leaders, la mobilisation d'institutions financières solides et crédibles, la formation de professionnels nationaux hautement qualifiés et l'intégration accrue de l'Angola au réseau logistique mondial, le respect des normes internationales de qualité et de sécurité et la garantie d'une mobilité durable et inclusive.

Il a également réitéré l'engagement du ministère des Transports à poursuivre son travail avec rigueur, stratégie et innovation, afin que l'Angola s'impose comme une référence logistique en Afrique, reliant les personnes, les biens et les idées pour promouvoir la souveraineté, le développement économique et le bien-être social, et à obtenir des financements internationaux pour la mise en oeuvre des projets.

Organisé à l'occasion des festivités des 50 ans de l'Indépendance nationale, célébrés le 11 novembre, le Sommet du Transport et de la Logistique de l'Angola vise à faire du pays un hub aérien, maritime, portuaire et ferroviaire, capable de relier l'Afrique au monde, de consolider sa souveraineté, de stimuler la croissance économique et de faire du pays une référence continentale dans ce secteur.

Cet événement de trois jours réunit 100 entreprises nationales et internationales, 24 startups, ainsi que des experts et des chefs d'entreprise.

L'événement proposera des sessions de haut niveau, un atelier d'entreprise et des tables rondes sur les thèmes suivants : « Mise en oeuvre de solutions logistiques », « Intelligence artificielle » et « Blockchain : transformer le secteur du transport et de la logistique en Afrique ».

D'autres sujets seront abordés, notamment : « Promotion de projets, de produits et de services », « Financement et assurance à 360 degrés pour les projets de transport et de logistique », « Transport durable grâce aux énergies renouvelables », « Solutions de réduction des émissions », « Innovation durable et mobilité intelligente » et « Solutions vertes pour la logistique urbaine à l'ère des drones », entre autres.

