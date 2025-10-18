Angola: L'exécutif prône la création d'un système logistique favorisant l'efficacité et l'innovation

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, a plaidé ce vendredi à Luanda pour la création d'un système logistique au service des citoyens et des entreprises, favorisant l'efficacité, l'innovation et le respect de l'environnement.

S'exprimant lors de l'ouverture du premier Sommet « Angola Hub Transport and Logistics », le ministre a également souligné l'importance du système logistique pour le rapprochement des économies et la rencontre des cultures.

À cet égard, il a souligné l'engagement de l'exécutif angolais à mettre en oeuvre des réformes structurelles et des politiques de développement visant à surmonter durablement les vulnérabilités macroéconomiques et à rendre le pays plus compétitif, connecté et doté d'une économie dynamique, diversifiée et plus inclusive.

Parmi les impacts directs, le ministre a cité la modernisation des infrastructures portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, routières, énergétiques et de télécommunications, associée à la promotion des partenariats public-privé (PPP), instrument essentiel de mobilisation des investissements et de partage des connaissances.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

José de Lima Massano a également mis l'accent sur le renforcement de l'intégration régionale grâce à des corridors de développement reliant l'Angola aux pays voisins et au reste du continent.

Il a déclaré que les défis et les vulnérabilités actuels peuvent être transformés en opportunités pour bâtir une prospérité partagée, ce qui nécessite une planification stratégique, une stabilité institutionnelle et une coopération internationale.

Sur cette base, il a réaffirmé l'engagement de l'exécutif angolais envers les Objectifs de développement durable des Nations Unies et l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

José de Lima Massano a déclaré que le Sommet du Transport et de la Logistique de l'Angola se tient à un moment où le monde est à nouveau confronté à des défis dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, allant des impacts du changement climatique aux tensions géopolitiques et aux guerres tarifaires, en passant par les transformations numériques et technologiques qui influencent la production, le transport et la consommation.

Organisé pour commémorer le 50e anniversaire de l'Indépendance nationale, célébré le 11 novembre, le Sommet du Transport et de la Logistique de l'Angola vise à faire du pays un hub aérien, maritime, portuaire et ferroviaire, capable de relier l'Afrique au monde, de consolider sa souveraineté, de stimuler la croissance économique et de faire du pays une référence continentale dans ce secteur.

Cet événement de trois jours réunit 100 entreprises nationales et internationales, 24 startups, ainsi que des experts et des chefs d'entreprise.

L'événement proposera des sessions de haut niveau, un atelier d'entreprise et des tables rondes sur les thèmes suivants : « Mise en oeuvre de solutions logistiques », « Intelligence artificielle » et « Blockchain : transformer le secteur du transport et de la logistique en Afrique ».

D'autres sujets seront abordés, notamment : « Promotion de projets, de produits et de services », « Financement et assurance à 360 degrés pour les projets de transport et de logistique », « Transport durable grâce aux énergies renouvelables », « Solutions de réduction des émissions », « Innovation durable et mobilité intelligente » et « Solutions vertes pour la logistique urbaine à l'ère des drones », entre autres.