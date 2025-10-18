Angola: La CEAST réitère l'humanisme du Président angolais en honorant des signataires des Accords d'Alvor

Saurimo — Le président de la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé (CEAST), Dom Manuel Imbamba, a réitéré vendredi, à Saurimo (Lunda-Sul), l'humanisme et l'humilité dont a fait preuve le chef de l'État, João Lourenço, en honorant les signataires des Accords d'Alvor.

Répondant au discours sur l'état de la Nation prononcé par le président à l'ouverture de l'année parlementaire, le prélat a déclaré qu'au-delà de l'humilité, cette reconnaissance marque un tournant dans le chapitre politique, témoignant d'une réconciliation émouvante.

Il a souligné que les trois dirigeants ont marqué l'histoire du pays et que, grâce à cela, il est possible de progresser vers le renouveau souhaité, en évitant toute rupture entre eux.

« Je salue donc cette humilité démontrée », a-t-il dit.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Globalement, a-t-il poursuivi, je suis très heureux d'avoir répondu à certaines attentes concernant la situation actuelle du pays.

Par ailleurs, Mgr Imbamba a affirmé que ce discours était approprié pour le 50e anniversaire de l'Indépendance nationale et que, par conséquent, chaque Angolais devrait évaluer attentivement les réalisations du gouvernement.

Par ailleurs, Mgr Imbamba a salué les efforts de l'Exécutif pour déminer les voies de communication, mettant en avant le réseau ferroviaire qui reliera Luena et Saurimo, ce qui contribuera significativement à améliorer la vie des Angolais.

La réhabilitation et la construction de routes dans le pays sont une source de fierté, car l'Angola doit être bien desservi par la route, le rail et d'autres moyens de transport.

« Par conséquent, nous devons lever l'anonymat des communautés que nous ne connaissons pas, car nous n'avons aucun moyen d'y aller ou d'en sortir », a-t-il conclu.