Angola: Des vols internationaux stimulent l'activité hôtelière et de restauration - Vice-gouverneur

Icolo e Bengo — L'ouverture des vols internationaux, à partir du 19 de ce mois, stimulera inévitablement l'activité économique des hôtels, restaurants et complexes hôteliers situés autour de l'aéroport international António Agosinho Neto (AIAAN), a assuré vendredi le vice-gouverneur de la province d'Icolo e Bengo, Agostinho António.

Dans une interview accordée à ANGOP, le gouvernant s'est dit satisfait du transfert des vols internationaux de l'aéroport 4 de Fevereiro (Luanda) vers l'AIAAN (Icolo e Bengo), qui devrait également créer plusieurs emplois.

Selon le dirigeant, quatre hôtels de deux et trois étoiles, totalisant 250 lits, sont implantés autour de l'AIAAN, plus précisément le long de la route nationale (EN) 230, et permettent de répondre à la demande des voyageurs si nécessaire.

Outre les hôtels, cette zone compte plusieurs restaurants et complexes hôteliers pouvant accueillir tout le monde et susceptibles de générer davantage d'emplois directs et indirects.

Dans un premier temps, a-t-il indiqué, ces zones pourraient connaître une augmentation de l'activité économique, avec le démarrage des vols internationaux le 19 au départ du nouvel aéroport international, situé dans la municipalité de Bom Jesus, province d'Icolo e Bengo.

D'autre part, a-t-il ajouté, si le nombre de passagers augmente en raison de la nouvelle dynamique, il sera nécessaire d'ajouter davantage de services au sein même de l'aéroport, ce qui nécessitera également la mobilisation de ressources humaines supplémentaires, augmentant ainsi le nombre d'emplois.

Opportunités pour les producteurs locaux et les transports publics

La mise en place de vols internationaux permettra aux entreprises locales ayant une production importante de transporter leurs marchandises vers l'aéroport à moindre coût grâce à la proximité géographique, comme Agrolider.

Agostinho António a par ailleurs indiqué qu'il n'existait toujours pas de lignes de transport public définies au niveau provincial, et que celles-ci étaient actuellement assurées par les lignes desservant la province de Luanda, qui empruntent la route nationale EN 230 jusqu'à la ville de Catete et desservent Muxima, dans la municipalité de Quiçama (Icolo et Bengo).

Il a toutefois rassuré : deux lignes dédiées partent de l'AIAAN, dont l'une relie l'aéroport 4 de Fevereiro en bus, et une ligne ferroviaire dessert la gare de Bungo, cette dernière étant temporairement suspendue pour travaux.

« Nous pensons que le train sera bientôt de nouveau opérationnel, facilitant ainsi le transport de personnes et de marchandises », a-t-il déclaré.

Il a également évoqué la possibilité d'un transport de passagers plus personnalisé, qui pourrait se développer en fonction des flux de passagers existants.

« À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas déterminer les lignes exclusives pour la province, car nous sommes en train de transférer les lignes existantes vers Icolo e Bengo », a-t-il précisé.

Voies d'accès à l'AIAAN

Les principales voies d'accès à l'AIAAN comprennent la route circulaire A3, également connue sous le nom de route partant de la centrale de Zango 8 000, dont la construction est en voie d'achèvement.

Il existe également une autre route, la deuxième route circulaire, qui permet d'accéder à l'aéroport, ainsi que la route nationale EN230 (direction Luanda-Catete).

Ces routes offrent plusieurs options de transport public et privé, notamment les VTC.

Le chemin de fer de Luanda (CFL), qui relie l'AIAAN au centre de la capitale, constitue également une autre alternative pour ceux qui souhaitent accéder à cette infrastructure par train, facilitant ainsi les démarches.

AJQ/SB