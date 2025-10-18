Angola: La Cour suprême salue l'évolution du système judiciaire depuis 50 ans

Luanda — Le juge Artur Gunza de la Cour suprême a salué vendredi les progrès remarquables et les défis rencontrés par le système judiciaire angolais au cours des 50 années d'indépendance nationale.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture de la Conférence technico-scientifique de la Cour suprême, le juge a souligné que l'une des étapes clés de cette évolution a été la transition vers le système judiciaire unifié, instauré par la loi n° 18/88 de 1988, qui a créé la Cour suprême et a aboli l'ancienne Cour d'appel de Luanda, la plus haute instance judiciaire avant l'indépendance.

« La Cour suprême est entrée en fonction en 1990 et fête aujourd'hui ses 35 ans », a déclaré Artur Gunza.

Le juge a également souligné l'autonomie de la Cour suprême et du Tribunal militaire, qui fonctionnait initialement comme une chambre au sein de la Cour suprême, ainsi que le rôle transitoire joué par la Cour suprême en tant que Cour constitutionnelle jusqu'à la création, en 2008, de l'actuelle Cour constitutionnelle autonome.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le juge, le cadre législatif a suivi le rythme de ce processus de modernisation. La loi sur le système judiciaire unifié a été abrogée en 2015 par la loi n° 2/15, qui porte sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de droit commun. Cette loi a été remplacée en 2022 par une nouvelle législation qui renforce le processus de réforme et de modernisation judiciaire en cours.

Artur Gunza a également rappelé qu'après l'indépendance, le système judiciaire a été marqué par une grave pénurie de professionnels qualifiés en raison du départ de diplômés en droit.

« À l'époque, il était nécessaire de recourir à une formation intensive pour les juges, y compris pour les candidats titulaires d'une licence en droit seulement », a-t-il expliqué.

Au fil du temps, l'expansion des établissements d'enseignement juridique et l'investissement dans la formation des juges ont permis une amélioration substantielle des effectifs, renforçant ainsi les capacités techniques et institutionnelles du système judiciaire angolais.

Les Conférences technico-scientifiques de la Cour suprême se sont tenues dans le cadre des célébrations des 50 ans de l'Indépendance nationale, sous le thème « Transformations institutionnelles et réformes judiciaires au cours des 50 ans d'indépendance nationale », et ont réuni des juges, des universitaires et des experts juridiques.