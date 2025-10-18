Angola: Un tribunal condamne 48 Chinois pour jeux d'argent illégaux

Luanda — Le tribunal de district de Luanda (TCL) a condamné vendredi 48 citoyens chinois et deux citoyens vietnamiens à des peines d'un à quatre ans de prison, suivies d'expulsion du pays, pour leur implication dans un réseau criminel de jeux en ligne.

Le seul citoyen angolais impliqué dans cette affaire a été acquitté de toutes les charges retenues contre lui, les accusations portées contre lui n'ayant pas été prouvées.

Selon le jugement, les 50 accusés ont été reconnus coupables d'avoir mené des activités de jeux d'argent et d'hasard, d'association de malfaiteurs, de blanchiment d'argent et de rétention indue de devises.

Concernant l'accusation de pornographie juvénile, le tribunal a estimé que les preuves étaient insuffisantes et les a acquittés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi les personnes reconnues coupables, 34 ont été condamnées à quatre ans de prison, tandis que les 16 autres ont été condamnées à des peines allant d'un à trois ans.

Outre les peines de prison, tous ont été condamnés au versement d'une caution de 320 000 kwanzas au titre des frais de justice et d'un million de kwanzas à titre d'indemnisation à l'État.

Le tribunal a également ordonné la confiscation de tous les biens saisis, notamment du matériel informatique, des générateurs et une somme de 40 millions de kwanzas, résultant des activités illégales, au profit de l'État.

Selon le ministère public, les accusés menaient leurs activités dans un hôtel de Talatona, loué pour un an pour un montant de 20 millions de kwanzas, où ils organisaient et géraient des plateformes de jeux en ligne illégales.

Il a déclaré que le groupe recrutait des nationaux et des étrangers, notamment des jeunes brésiliens, chinois et européens, pour travailler dans le cadre de ses opérations.

Une partie de ses activités consistait à utiliser des influenceurs numériques pour attirer et tromper les utilisateurs, encourageant ainsi la participation à des jeux d'argent illégaux.

Les autorités ont conclu que les accusés entretenaient des liens avec d'autres membres du réseau criminel, non encore identifiés en Angola.