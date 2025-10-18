Cote d'Ivoire: Marches, manifestations et meetings interdits, sauf pour la campagne présidentielle

En Côte d'Ivoire, les meetings et manifestations de partis ou groupements politiques sont interdits pour deux mois - à l'exception de ceux organisés dans le cadre de la campagne présidentielle en cours. Décision des ministres de l'Intérieur et de la Défense dans un arrêté publié hier soir, après les heurts constatés la semaine dernière à Abidjan, et les incidents rapportés dans l'intérieur du pays. Conjugués avec plus de 700 interpellations, et au moins une cinquantaine de manifestants condamnés à trois ans de prison ferme ces derniers jours.

Peu avant l'arrêté ministériel, le gouvernement a donné ses arguments sur cette interdiction ponctuelle : d'après le ministre de la Justice de la Côte d'Ivoire, ces manifestations revêtent un caractère subversif depuis le 11 octobre 2025, car elles visent, selon lui, à empêcher la tenue de l'élection présidentielle.

« Bâillonner »

Le député Simon Doho, porte-parole du PDCI, voit, quant à lui, cet arrêté comme une volonté de « bâillonner » la société civile et les partis. « Autant instaurer l'état d'urgence si personne ne peut plus faire campagne » ironise le chef du groupe parlementaire du parti d'opposition à l'Assemblée nationale ivoirienne.

Dans un communiqué, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme (Lidho) rappelle quant à elle que le droit de manifester pacifiquement et la liberté d'expression sont garantis par la Constitution ivoirienne.

Un risque de radicalisation

Pour le président de la Lidho, Willy Neth, l'interdiction risque de radicaliser les opposants comme les partisans du pouvoir. À une semaine de la présidentielle, le ministre ivoirien de la Justice rappelle que les arrêtés pour faire interdire les manifestations peuvent être déférés à la censure du Conseil d'État.