Angola: Un administrateur souligne la modernisation et l'orientation numérique de l'ANGOP

Luanda — L'administrateur des contenus de l'Agence de presse angolaise (ANGOP), Elias Tumba, a souligné l'évolution technologique et numérique de l'institution depuis sa création le 30 octobre 1975, soulignant son rôle pionnier dans l'histoire des médias angolais.

Selon M. Tumba, qui intervenait sur le thème « Incitations à la promotion, à la production et à la distribution de contenus, défis et tendances » lors du 2e Séminaire sur la production et la distribution de contenus, l'ANGOP est née dans un contexte marqué par une « grande ferveur patriotique » et le dévouement de professionnels autodidactes qui allaient plus tard constituer les piliers du journalisme angolais.

Tumba a également rappelé qu'à ses débuts, l'agence fonctionnait avec des technologies limitées, le téléphone étant son principal moyen de diffusion d'informations.

« À l'époque, nous étions pratiquement la principale source d'information du marché, avec des éditoriaux et des commentaires anonymes qui servaient de base à la radio, à la télévision et aux journaux », a-t-il rappelé.

Elias Tumba a souligné qu'en 2003, l'ANGOP a lancé son premier site web, avant de passer à un format plus moderne en 2008.

En 2018, a-t-il poursuivi, l'agence a renforcé son orientation multimédia, intégrant l'utilisation de la vidéo, de l'audio et de l'infographie, et a commencé à proposer un service intégré et dynamique.

« Aujourd'hui, l'ANGOP est une plateforme multimédia consolidée, capable de produire et de diffuser du contenu sous différents formats », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que, depuis 2022, l'institution diffuse également des événements en direct via son service de streaming.

Elias Tumba a également souligné que l'un des défis actuels de l'agence est de renforcer la qualité de son contenu, dans un contexte où les réseaux sociaux exigent une plus grande rapidité et une plus grande diversité d'approches.

« Nous travaillons à élargir notre offre thématique, en incluant davantage de contenus d'intérêt social et culturel, afin de rapprocher l'entreprise de la société civile », a-t-il expliqué.

Sur le plan numérique, il a souligné la présence active de l'agence sur les principaux réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube et Instagram, où des dizaines de contenus journalistiques sont publiés quotidiennement.

Avec près d'un demi-siècle d'existence, l'ANGOP demeure une référence dans le paysage médiatique national, misant sur l'innovation technologique et la diversification de ses plateformes de communication.