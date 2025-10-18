Angola: Des professionnels angolais participent au Forum international des capitales anciennes

Pékin — Des professionnels des médias angolais ont participé ce vendredi au 6e Forum international des capitales anciennes pour la durabilité et le développement des villes mondiales à Luoyang, dans la province du Henan, en République populaire de Chine.

L'événement était organisé par le gouvernement populaire de la province du Henan et par la Société chinoise des capitales, de la culture et du tourisme, en partenariat avec le Département de l'administration du patrimoine culturel de la province du Henan, le gouvernement populaire municipal de Luoyang et le Groupe de communication international Xufang.

Le forum a réuni des représentants de plusieurs villes historiques du monde entier autour d'un objectif commun : promouvoir la coopération, l'investissement et la préservation culturelle durable.

Cette rencontre a servi de plateforme de dialogue et d'échange international, où des expériences et des stratégies pour la croissance durable des villes dotées d'un patrimoine historique ont été partagées.

Lors de l'événement, une vidéo institutionnelle a été présentée sur le potentiel de Luoyang, mettant en avant la ville comme une référence en matière de tourisme culturel, de préservation du patrimoine et d'investissement dans les infrastructures modernes.

La participation angolaise s'inscrit dans le cadre du Séminaire sur le développement et la coopération dans les pays lusophones, une initiative promue par le ministère du Commerce de la République populaire de Chine et coordonnée par l'Institut d'études internationales et de formation avancée en communication internationale.

Ouvert le 14 novembre et prévu pour se terminer le 2 novembre, le séminaire réunit dix professionnels angolais représentant l'Agence de presse angolaise (ANGOP), la Radio nationale d'Angola (RNA), la Télévision publique d'Angola (TPA), Edições Novembro, le Centre de formation des journalistes (Cefojor) et le ministère des Relations Extérieures.

S'exprimant lors du forum, Yu Tao, vice-président du Groupe de communication internationale de Chine, a souligné l'importance de la formation des professionnels des médias pour la promotion du tourisme et du développement social.

Il a considéré la communication comme un outil essentiel pour tisser des liens entre les peuples.

L'organisation conjointe du Forum des anciennes capitales et du Séminaire sur la coopération médiatique des PALOP souligne l'engagement de la Chine à renforcer ses liens avec les pays africains lusophones, à promouvoir le dialogue Sud-Sud et à valoriser le patrimoine culturel comme facteur de développement économique et social.

Luoyang : Berceau de la civilisation chinoise et symbole de la modernité

Située au coeur de la province du Henan, Luoyang est l'une des quatre grandes capitales historiques de Chine, avec Pékin, Xi'an et Nanjing.

Forte de plus de quatre mille ans d'histoire, la ville fut la capitale de 13 dynasties et est reconnue comme le berceau du bouddhisme en Chine, notamment grâce au célèbre temple du Cheval Blanc (Baima Si), premier temple bouddhiste du pays.

Actuellement, Luoyang compte environ 6,5 millions d'habitants et s'étend sur 15 500 kilomètres carrés, alliant tradition ancestrale et innovation technologique.

Ses principales attractions touristiques et culturelles comprennent les grottes de Longmen, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, le temple du Cheval Blanc, haut lieu spirituel du bouddhisme chinois, et le musée de Luoyang, qui conserve des vestiges de plusieurs dynasties.

La ville se distingue par son festival annuel des Pivoines, symbole de beauté et de prospérité locales, et par la rivière Luo, qui traverse la ville et lui a donné son nom.

Forte d'un engagement ferme en faveur de l'économie verte, de l'innovation et du tourisme durable, Luoyang s'affirme comme un pôle stratégique de coopération culturelle et économique, reflétant le nouveau modèle chinois de développement inclusif et durable.