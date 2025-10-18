Angola: Basketball - FAB et Clarós renouvellent leur contrat jusqu'en 2027

Luanda — L'entraîneur espagnol Pep Clarós a renouvelé son contrat avec la Fédération angolaise de basketball (FAB) et continuera à diriger l'équipe nationale masculine senior jusqu'en 2027.

Cette annonce a été faite récemment par le président de la fédération, Moniz Silva, lors du tirage au sort de la 48e édition du Championnat national masculin senior de basketball (Unitel Basket), organisé à Luanda.

Moniz Silva avait alors déclaré que l'objectif principal du contrat était la qualification pour la Coupe du monde, qui se tiendra au Qatar en 2027, la préparation pour l'Afrobasket 2027 et les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles, aux États-Unis.

La victoire au 12e Championnat d'Afrique, « Afrobasket 2025 », 12 ans plus tard, qui s'est tenu en août dernier à Luanda et à Moçâmedes, à Namibe, était l'une des raisons du renouvellement du contrat.

Le trophée du championnat d'Afrique a également permis à l'équipe angolaise de progresser significativement au classement FIBA. Elle a gagné quatre places et se classe actuellement 2e en Afrique et 29e au monde, avec 391 points.

Pep Clarós, 56 ans, a pris les rênes de l'équipe nationale angolaise en 2023, apportant une philosophie de travail basée sur l'intensité défensive, la discipline tactique et le développement des jeunes talents.

Au cours de sa carrière, il a été entraîneur adjoint du Fort Wayne Fury aux États-Unis (1999-2000) et a entraîné les clubs espagnols de Rosalía de Castro (2000-2002), Joventut Badalona (2009-2010) et Halifax Rainmen au Canada (2011-2012).