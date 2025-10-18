Angola: Des médias appelés à promouvoir des contenus locaux

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário de Oliveira, a exhorté jeudi à Luanda les médias à renforcer leur engagement en faveur de la production et de la diffusion de contenus locaux, afin de promouvoir la culture nationale et d'inverser la tendance actuelle à la consommation de contenus étrangers.

S'exprimant lors de l'ouverture du 2e Séminaire sur la production et la diffusion de contenus, organisé au Centre de formation des journalistes (Cefojor), le gouvernant a souligné que les organes publics et privés doivent redoubler d'efforts pour encourager la création, la promotion et la consommation de productions nationales, en impliquant les sociétés de production locales et les créateurs issus de différents secteurs du secteur créatif.

Il a souligné la nécessité d'inverser la tendance actuelle à la consommation accrue de contenus étrangers, en mettant l'accent sur la production et la diffusion de contenus locaux, éléments essentiels à la formation et à l'affirmation de l'identité angolaise.

Lors de son discours, le ministre a souligné les mesures déjà prises par l'Exécutif pour renforcer le secteur, notamment l'expansion et la modernisation des infrastructures technologiques, l'amélioration des conditions de travail dans les médias, le renforcement du cadre juridique et l'expansion du réseau d'opérateurs et de plateformes de diffusion.

Il a également expliqué que la formation des professionnels et le développement de la culture numérique demeurent des priorités pour le ministère, avec un impact visible sur la qualité des contenus produits et la diversité de l'information.

« Le travail accompli par l'État et ses partenaires du secteur pour dynamiser et accélérer le marché de la production et de la diffusion de contenus locaux est manifeste », a-t-il indiqué.

Technologies de l'information

Abordant le rôle des technologies de l'information, le ministre a souligné qu'Internet est un espace privilégié pour la production et la diffusion de contenus de toutes sortes, tout en reconnaissant les défis liés à la qualité, à la pertinence et à l'éthique de leur utilisation.

Il a fait savoir que, compte tenu de l'impact de la consommation de contenus numériques sur les comportements et la formation de l'opinion publique, il est essentiel de garantir le respect de normes éthiques, déontologiques et juridiques dans la création et le partage de l'information.

« Plus que des paroles, nous avons besoin d'actions concrètes en matière d'éthique, de déontologie et de qualité des contenus, afin que la professionnalisation et le respect mutuel entre les acteurs du secteur deviennent une réalité », a-t-il déclaré.

À l'occasion, Mário Oliveira a félicité les professionnels qui contribuent à la valorisation de la culture, des coutumes et des réalisations du peuple angolais à travers les médias, soulignant que le secteur de la production de contenus a le potentiel de créer des emplois et de dynamiser d'autres secteurs de l'économie.

« À l'occasion des 50 ans de l'indépendance nationale, il est tout à fait légitime de rendre hommage à tous ceux qui entretiennent la flamme de la promotion de notre identité et de notre culture à travers la production de contenus sur notre peuple et notre territoire », a-t-il conclu.