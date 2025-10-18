Angola: Le MPLA et le FRELIMO renforcent leur coopération

Luanda — Le secrétaire général du FRELIMO, Chakil Aboobacar, a réaffirmé ce vendredi à Luanda l'engagement ferme de son parti et du peuple mozambicain à renforcer les relations historiques et la coopération avec l'Angola et le MPLA.

Cette position a été exprimée dans des déclarations à la presse à l'issue d'un entretien entre la vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, et la délégation politique du FRELIMO, en visite officielle de cinq jours en Angola.

Dans son discours, Chakil Aboobacar a souligné que l'objectif principal de la réunion était de « travailler et de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec le MPLA, un parti ami et historique », soulignant que « le moment est venu de faire preuve d'unité et de détermination pour relever les défis communs » auxquels les deux pays sont confrontés.

« Nous sommes venus réaffirmer la position du FRELIMO et du peuple mozambicain : nous restons déterminés, unis et solidaires pour surmonter les défis qui nous attendent », a déclaré l'homme politique.

Il a déclaré que la visite a lieu pendant une période symbolique, alors que l'Angola célèbre les 50 ans de son indépendance, une étape importante que le Mozambique a également récemment célébrée.

Le secrétaire général du FRELIMO a souligné l'importance de cette coïncidence historique, déclarant : « 50 ans plus tard, notre lutte continue. Ensemble, nous vaincrons et construirons nos pays vers le développement. »

À l'issue de la rencontre, les deux parties ont échangé des souvenirs symboliques.

Mara Quiosa, vice-présidente du parti au pouvoir en Angola, a offert la sculpture « Le Penseur », l'une des oeuvres les plus emblématiques de la culture tchokwe, symbole de la sagesse et de l'identité angolaises.

De son côté, la délégation mozambicaine a fait don d'une statue de femme, symbole de la force, de la détermination et de la résilience du peuple mozambicain.

Avant la rencontre, l'homme politique mozambicain a déposé une gerbe au Monument au Soldat inconnu, en hommage aux héros de la nation.