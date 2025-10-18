Tunisie: JSK - Réaction obligatoire

18 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Rafik EL HERGUEM

Un déplacement périlleux face à la JSOmrane. Mourad Okbi est averti.

A peine installé, Mourad Okbi et la JSK ont dû subir la loi du CSS à Kairouan. Une lourde défaite venue rappeler à Okbi la délicatesse de sa mission dans un club chanceux d'avoir totalisé 10 points.

Au fait, la JSK se déplace pour jouer devant la JSOmrane, avec deux lourdes défaites de suite à Kairouan et avec l'obligation de réagir. L'avance prise au début de la saison est en train de fondre. Problèmes en défense surtout, milieu lent et surtout joueurs démotivés, Okbi a essayé durant la trêve de rattraper le temps perdu et de soigner d'abord l'aspect défensif. Beaucoup de temps passé à densifier le bloc et à corriger les erreurs du placement.

Mais cette qualité disponible des joueurs est-elle suffisante pour améliorer le comportement défensif de la JSK ? Krir, Kalaï, Ammar, Fatnassi, ainsi que les milieux Bakari, Neffati devront se méfier d'une JSO qui a des joueurs de qualité.

Devant, Okbi devrait changer ses choix pas très convaincants face au CSS. Des joueurs comme Hamrouni, Liouane ou Junior ont le niveau pour commencer le match. Ils sont meilleurs que ceux testés face au CSS. On attend aussi la confirmation de Kayrmani à l'entrejeu, lui qui s'impose comme le plus régulier.

