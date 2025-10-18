Tunisie: USBG - Succès impératif

Face à la Zliza, une équipe en mauvaise posture, les hommes de Karim Delhoum ont grand besoin des trois points pour reprendre espoir.

En 9 journées, l'USBG n'a remporté qu'un seul succès. Cette unique victoire remonte au match inaugural de cette saison, le 10 septembre contre l'OB, sur le score de deux buts à zéro. Lors des huit rencontres qui ont suivi, les coéquipiers de Ghazi Abderrazak n'ont obtenu que quatre matches nuls et ont succombé quatre fois.

Avec 7 maigres points au compteur, leur situation est devenue inquiétante. Même si le dernier match contre l'ESM, qui s'est terminé par 1 à 1, a donné quelques indices rassurants. Le nouvel entraîneur Karim Delhoum, qui a remplacé Nidhal Khiari, a été satisfait de la dernière prestation de ses joueurs à Métlaoui. «Ils ont bien joué.

Ils ont maîtrisé les débats et étaient à deux doigts de rentrer avec la victoire. Ça ne peut être que de très bon augure pour les matches à venir, à commencer par notre partie à domicile contre l'ASG qui doit être celle du rebond et du début de sortie de crise de résultats», a-t-il affirmé.

Retour de Harrabi, Mâaouani et Hakimi

L'USBG n'a pas un problème d'effectif restreint. Avec 35 joueurs, elle a même l'embarras du choix. C'est surtout une question de stabilité qui taraude les esprits actuellement. Les changements dans le Onze rentrant ont été fréquents, presque à chaque rencontre. « Mon premier chantier, c'est de stabiliser l'ossature de base », ajoute Karim Delhoum.

Je peux le faire maintenant que tous les blessés ont été rétablis. Pour ce match contre l'ASG, je peux ainsi compter sur le retour du défenseur axial Salah Harrabi, du demi défensif Khemaies Mâaouani et de l'attaquant Borhane Hakimi, soit un joueur cadre dans chaque compartiment. Avec un joueur comme Mustapha Samb, reconverti arrière central, et qui n'a pas démérité, je bénéficie de tous les atouts pour renouer avec la victoire.

Une très belle opportunité à ne pas rater pour ce match à quitte ou double contre le Carrelage de Gabès, avide lui aussi de réhabilitation ». Karim Delhoum sait très bien qu'il n'a pas droit à l'erreur dans cette empoignade cruciale. Les trois points du succès sont donc impératifs pour se refaire une santé.