Tunisie: Bir Mcherga - Une société communautaire s'apprête à lancer un projet d'écotourisme

La société communautaire locale de tourisme de Bir Mcherga se prépare à lancer un projet d'écotourisme dont les travaux devraient démarrer le 25 novembre prochain, selon ce qu'a confirmé Mohamed Habib Hajri, l'un des fondateurs de l'entreprise, à « Jawhara FM ».

Hajri a précisé que le projet s'étend sur une superficie estimée à 6,5 hectares de terres domaniales entourant le barrage de Bir Mcherga, appartenant au domaine privé de l'État. Le coût initial est estimé à 300 000 dinars et pourrait atteindre un million de dinars à mesure que les travaux de construction progressent, avec un financement de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS).

Selon la même source, le projet touristique comprendra dans ses premières phases une salle de fêtes et de conférence, un restaurant et un café, un espace de jeux et un parcours de santé touristique, en plus de l'exploitation des eaux du barrage pour animer des activités de loisirs, à l'instar des sports nautiques (canoë/kayak).

Hajri a expliqué que l'idée du projet est née en réponse à la faiblesse du tissu touristique et à la limitation de ses composantes dans le gouvernorat de Zaghouan, ainsi qu'à l'absence quasi-totale d'installations touristiques dans la délégation de Bir Mcherga. Il a également souligné la volonté de valoriser le patrimoine naturel et écologique du barrage de Bir Mcherga et de ses environs.

Il a affirmé que la société communautaire, qui compte 53 souscripteurs avec un capital de 10 600 dinars, cherche, en plus de son objectif économique et lucratif, à soutenir la dimension environnementale en contribuant à la protection des eaux du barrage contre la pollution et à la préservation de son environnement naturel. Il a ajouté que les procédures légales et administratives relatives à la finalisation du lancement du projet et à l'obtention du financement sont dans leurs dernières étapes.