Tunisie: Kef - Coup d'envoi de la saison de la récolte des olives

Les différentes structures agricoles du gouvernorat du Kef ont convenu, lors d'une session de travail tenue ce vendredi au siège du gouvernorat, de fixer au 25 octobre courant le début de la saison de la récolte et de la trituration des olives.

Celle-ci se poursuivra jusqu'au 15 mars prochain, au milieu des prévisions d'une évolution de la récolte par rapport à la saison passée et d'une production d'environ 18 000 tonnes d'olives, soit l'équivalent de 3 600 tonnes d'huile.

Les participants à la session, réunie sous la supervision du gouverneur Walid Kaabia, ont abordé un ensemble de points liés au déroulement de la saison de récolte des olives sous tous ses aspects, notamment en ce qui concerne le prix de référence pour le pressage des olives, qui a été fixé à 190 millimes par kilogramme.

Il a également été décidé, à cette occasion, d'effectuer des visites de terrain, mercredi prochain, pour inspecter les différentes huileries (pressoirs) du gouvernorat du Kef, au nombre de 14. L'objectif est de s'assurer de leur état de préparation, de leur conformité aux spécifications et aux réglementations requises pour l'exécution des opérations de transformation des olives et la gestion du margines (eaux de végétation), et de prendre les mesures nécessaires contre les contrevenants.